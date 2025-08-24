Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5

Chiều 24/8, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 5 tại các xã Thiệu Quang, Thiệu Hóa, Định Hòa và Biện Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 5 tại Cống Chấn Long, xã Thiệu Quang.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra một số công trình trọng điểm xung yếu phòng, chống thiên tai, gồm: cống Chấn Long, xã Thiệu Trung; công trình xử lý sạt lở tả, hữu sông Chu và khu dân cư sinh sống ở bãi sông tuyến đê tả sông Chu, xã Thiệu Hóa; cống tiêu Nội Hà, tuyến đê tả sông Cầu Chày, xã Định Hòa; công trình đang thi công cống Nổ Thôn, xã Biện Thượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra công trình xử lý sạt lở tả, hữu sông Chu; khu dân cư sinh sống ở bãi sông tuyến đê tả sông Chu, xã Thiệu Hoá.

Qua kiểm tra cho thấy, đến thời điểm hiện tại các địa phương đã sẵn sàng công tác ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã tiếp tục huy động tối đa lực lượng tham gia trực, ứng phó trước, trong và sau bão, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; hỗ trợ người dân tập trung gia cố, chằng chống nhà cửa, công trình. Đồng thời, chủ động rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra tại cống Nổ Thôn, xã Biện Thượng.

Cùng với đó, địa phương và ngành chức năng cần đẩy mạnh tuyên tuyền, hạn chế người dân ra đường khi có gió và mưa bão; đảm bảo an toàn các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các công trình trọng điểm, các công trình phòng, chống thiên tai đang thi công.

Đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần chủ động tiêu nước để kịp thời bảo vệ cây trồng, hạn chế thấp nhất thiệt hại do ngập úng. Rà soát các các trang trại, hộ chăn nuôi nằm trong khu vực có nguy cơ cao về ngập lụt do mưa, bão để có biện pháp ứng phó kịp thời. Sẵn sàng phương tiện, lực lượng cứu hộ, cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống. Thực hiện nghiêm các công điện chỉ đạo của cấp trên.

Khánh Phương