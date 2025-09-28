Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó bão số 10 tại các xã Hoa Lộc, Nga Sơn

Ngày 28/9, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 10 tại hai xã Hoa Lộc và Nga Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Cảng cá Hòa Lộc.

Cùng đi có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng và Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác ứng phó với bão số 10 tại Cảng cá Hòa Lộc, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường (xã Hoa Lộc); khu vực dân cư ven sông Sung, thuộc thôn Bạch Đằng và cống Hoàng Long 1 trên đê Ngự Hàm 1 (xã Nga Sơn).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng kiểm tra công tác ứng phó với báo số 10 tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường.

Sau khi nghe báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuẩn bị ứng phó với bão số 10. Theo đó, các địa phương đã khẩn trương kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phương tiện trong thời gian neo đậu; chủ động thu hoạch lúa mùa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”. Đồng thời, thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn công trình và chủ động xây dựng các phương án ứng phó với các tình huống thiên tai...

Đồn Biên phòng Đa Lộc tích cực tuyên truyền ngư dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phương tiện trong thời gian tránh trú.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đề nghị Đồn Biên phòng Đảo Nẹ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, kịp thời kêu gọi tàu thuyền của ngư dân đang neo đậu quanh khu vực vào tránh trú tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường. Việc di chuyển phải hoàn thành trước 16h chiều 28/9.

Đến sáng 28/9, đã có 423 tàu, thuyền neo đậu tại khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền nghề cá Lạch Trường.

Cảng cá Hòa Lộc cần tích cực chuẩn bị các phương án đảm bảo an toàn kho tàng, bến bãi, biển bảng. Tích cực phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn ngư dân thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phương tiện trong thời gian neo đậu, nhất là phòng, chống cháy nổ. Tuyệt đối không để ngư dân ở lại trên tàu thuyền trong thời gian bão đổ bộ vào đất liền.

Đoàn công tác kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 10 tại thôn Bạch Đằng, xã Nga Sơn.

Nhấn mạnh bão số 10 có tốc độ di chuyển nhanh, khiến nước biển dâng cao, sóng lớn và mưa to, nhất là ở phía thượng nguồn sẽ gây áp lực rất lớn cho vùng hạ du, đồng chí Đầu Thanh Tùng đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Hoa Lộc, Nga Sơn sẵn sàng các phương án, chủ động ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Trong đó cần tích cực hỗ trợ hỗ trợ người dân tập trung gia cố, chằng chống nhà cửa. Tiến hành rà soát việc đảm bảo an toàn cho công trình công sở, trường học, trạm y tế để chủ động phương án khắc phục. Việc rà soát và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn công trình, nhà cửa phải hoàn thành trước 16h chiều 28/9.

Bên cạnh thực hiện nghiêm các văn bảo chỉ đạo ứng phó với bão số 10 của Trung ương và của tỉnh, các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền địa phương cần theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão, thông tin kịp thời để người dân chủ động phòng, tránh. Hạn chế tối đa tình trạng người dân ra đường trong thời gian bão đổ bộ. Chủ động rà soát, sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn, nhất là các hộ dân tại khu vực trũng thấp, vùng ven biển, ven sông có nguy cơ xảy ra ngập lụt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng và đoàn công tác kiểm tra tình hình cống đê Hoàng Long 1, xã Nga Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng yêu cầu các xã sẵn sàng huy động tối đa lực lượng tham gia trực, ứng phó trước, trong và sau bão. Kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đê điều; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện, trang thiết bị, sẵn sàng xử lý sự cố về đê.

Đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện, kịp thời hỗ trợ các địa phương trong công tác ứng phó với sự cố thiên tai, cứu hộ cứu nạn, di chuyển người và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, hạn chế tối đa thiệt hại do bão số 10 gây ra...

Đỗ Đức