Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng dự lễ khai giảng cùng thầy và trò Trường tiểu học Quảng Lưu

Hòa chung niềm vui của hàng chục triệu giáo viên, học sinh, sinh viên cả nước đón chào năm học mới, sáng 5/9, Trường Tiểu học Quảng Lưu, xã Quảng Bình long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025-2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu, các em học sinh thực hiện nghi thức chào cờ.

Dự lễ khai giảng tại Trường tiểu học Quảng Lưu có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo xã Quảng Bình cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường.

Toàn cảnh buổi lễ.

Năm học vừa qua, với sự nỗ lực, quyết tâm cao, Trường tiểu học Quảng Lưu đã đạt tiêu chí giáo dục nổi trội, được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Các thầy cô giáo đón các em học sinh lớp 1.

Học sinh nhà trường đã xuất sắc đoạt 4 giải quốc gia, 39 giải cấp tỉnh, 144 giải cấp huyện; có 203 học sinh đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 258 học sinh tiêu biểu... Đây là những “quả ngọt” nhờ sự nỗ lực không ngừng của các thầy, cô giáo, các em học sinh, sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành, sự phối hợp giúp đỡ của Hội cha mẹ học sinh nhà trường và Nhân dân toàn xã.

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng nhà trường.

Bước vào năm học 2025-2026 với chủ đề: “Kỷ cương - Sáng tạo - Đột phá - Phát triển”, thầy trò Trường tiểu học Quảng Lưu quyết tâm xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, kỷ cương, trách nhiệm, xây dựng trường học hạnh phúc. Trong đó, chú trọng đổi mới phương pháp dạy học, khơi dậy năng lực sáng tạo của học sinh; quan tâm rèn luyện phẩm chất, kỹ năng sống, giúp các em học sinh phát triển toàn diện, phấn đấu để mỗi ngày đến trường thực sự là một niềm vui.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi của ngày khai giảng năm học mới, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã cùng các thầy cô giáo, các em học sinh Trường tiểu học Quảng Lưu dự Lễ khai giảng trực tuyến được kết nối từ điểm cầu chính Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội.

Linh Hương