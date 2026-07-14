Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 14/7, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Định và thăm, tặng quà gia đình chính sách tại các xã: Yên Định, Yên Trường, Quảng Chính.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam chỉnh sửa vòng hoa trước khi viếng Nghĩa trang liệt sĩ Yên Định.

Các đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Định, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam cùng các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam và các thành viên trong đoàn dâng hương lên đài tưởng niệm tại Nghĩa trang liệt sĩ Yên Định.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thắp hương lên từng mộ phần liệt sĩ.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho gia đình thương binh Lưu Thiện Đức ở thôn Bái Thủy, xã Yên Trường; ông Nguyễn Tiến Dũng ở thôn Phù Hưng, xã Yên Trường, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng quà cho gia đình thương binh Lưu Thiện Đức.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh to lớn của các thương binh, đối tượng chính sách trong các cuộc kháng chiến.

Đồng chí mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, giáo dục tình yêu quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam tặng quà cho ông Nguyễn Tiến Dũng.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các xã tiếp tục làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, thực hiện hiệu quả chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên ông Lê Đình Dểnh ở thôn Ngọc Trà, xã Quảng Chính, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Do di chứng chất độc da cam/dioxin, cả 4 người con của ông đều bị dị tật bẩm sinh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm hỏi, tặng quà động viên gia đình ông Lê Đình Dểnh.

Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với những hy sinh mất mát của gia đình ông Lê Đình Dểnh; đồng thời chia sẻ với những khó khăn, biểu dương nghị lực vượt khó của gia đình, mong gia đình giữ gìn sức khỏe, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Đỗ Đức