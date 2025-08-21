Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam thăm hỏi, động viên gia đình có nạn nhân bị lũ cuốn ở Trung Lý

Chiều 21/8, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có 2 người tử vong do lũ cuốn tại bản Khằm 2, xã Trung Lý.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình có người bị lũ cuốn trôi.

Đồng chí Lê Tiến Lam và đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ mất mát, động viên và trao số tiền hỗ trợ của tỉnh đến người thân gia đình bà Thào Thị Dua (sinh năm 1974) cùng con gái tử vong do nước lũ cuốn trôi vào chiều 20/8.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và bà con láng giềng quan tâm, hỗ trợ, giúp gia đình vượt qua nỗi đau, sớm ổn định cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường các giải pháp phòng, chống đuối nước, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại, lao động ven sông, suối khi mưa lũ để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

Bà con bản Khằm 2 đến chia buồn cùng gia đình.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 20/8, bà Thào Thị Dua và con gái út Sùng Thị Sua (sinh năm 2014) trên đường đi rẫy về nhà, khi lội qua suối Chà Làm đã trượt chân, bị nước lũ cuốn trôi. Bà Dua tử vong, cháu Sua mất tích. Đến khoảng 8h30 sáng 21/8, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và Ban quản lý bản Khằm đã tìm thấy thi thể cháu Sua, cách vị trí gặp nạn khoảng 30-40m.

Được biết, hoàn cảnh bà Dua đặc biệt khó khăn: chồng mất sớm, một mình nuôi 3 người con. Hai con lớn đã lập gia đình riêng, bà ở với con gái út, gắn bó với nương rẫy và làm thuê để trang trải cuộc sống.

Đình Giang