Tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở xã Trung Lý

Sáng 21/8, sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể cháu Sùng Thị Sua (sinh năm 2014, trú tại bản Khằm 2, xã Trung Lý), đưa về bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục.

Các lực lượng tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn ở suối Chà Làm.

Trước đó, theo báo cáo nhanh của UBND xã Trung Lý, từ khoảng 12h45 đến 14h ngày 20/8, trên địa bàn xã có mưa. Số liệu đo mưa tự động cho thấy, từ 7h đến 15h, tổng lượng mưa là 19,2mm. Mưa khiến nước suối đoạn qua khu vực bản Khằm 2 dâng cao, chảy xiết.

Khoảng 14h30 cùng ngày, bà Thào Thị Dua (sinh năm 1974) và con gái là Sùng Thị Sua (sinh năm 2014, trú tại bản Khằm 2, xã Trung Lý) đi làm rẫy trở về nhà. Khi lội qua suối Chà Làm, cả hai trượt chân khiến bà Thào Thị Dua bị nước cuốn trôi và tử vong, cháu Sùng Thị Sua mất tích.

Các lực lượng đưa thi thể về bàn giao cho gia đình mai táng.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, các lực lượng đã tìm thấy thi thể cháu Sùng Thị Sua, sinh năm 2014, trú tại bản Khằm 2, xã Trung Lý và bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Đồng thời, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ và động viên gia đình. Bên cạnh đó, các lực lượng tuyên truyền, khuyến cáo bà con nâng cao cảnh giác, hạn chế đi lại, lao động ven sông, suối khi mưa lũ để phòng ngừa tai nạn đáng tiếc.

