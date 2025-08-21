Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Trung Lý đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã lân cận, cùng 135 đại biểu chính thức đại diện cho gần 400 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trung Lý là xã vùng cao biên giới không thuộc diện sáp nhập, có diện tích tự nhiên khoảng 197,5km2, dân số gần 7.500 người, tiếp giáp nước bạn Lào với đường biên giới dài khoảng 7,8km.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội mặc dù gặp những khó khăn thách thức, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, xã Trung Lý đã đạt được kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực, với 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,83 triệu đồng/người/năm, tăng 3,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực; hiện xã có 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới, sản phẩm Gà đen bản Khằm 2 đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tỷ lệ che phủ rừng gia tăng qua các năm lên khoảng 90%, đạt mức rất cao trong toàn tỉnh.

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn có nhiều chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 9,6%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại biên giới được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu phấn đấu đưa xã Trung Lý từng bước thoát nghèo bền vững, Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để thực hiện.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch sát thực tế, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế một cách bền vững, gắn với thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp và lâm nghiệp của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người dân, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xử lý kịp thời vụ việc từ cơ sở...

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung Lý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đình Giang