Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Tin tức Đại hội

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Đình Giang
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

baothanhhoa.vn Sáng 21/8, Đảng bộ xã Trung Lý đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Sáng 21/8, Đảng bộ xã Trung Lý đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, dự và chỉ đạo Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tham dự Đại hội có lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo các xã lân cận, cùng 135 đại biểu chính thức đại diện cho gần 400 Đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Trung Lý là xã vùng cao biên giới không thuộc diện sáp nhập, có diện tích tự nhiên khoảng 197,5km2, dân số gần 7.500 người, tiếp giáp nước bạn Lào với đường biên giới dài khoảng 7,8km.

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội mặc dù gặp những khó khăn thách thức, với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, xã Trung Lý đã đạt được kết quả nhất định trên tất cả các lĩnh vực, với 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, thu nhập bình quân đầu người đạt 19,83 triệu đồng/người/năm, tăng 3,8 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ. Đời sống vật chất tinh thần của Nhân dân được nâng lên; an sinh xã hội luôn được đảm bảo. Các Chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai tích cực; hiện xã có 3 bản đạt chuẩn nông thôn mới, sản phẩm Gà đen bản Khằm 2 đã được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao cấp tỉnh. Tỷ lệ che phủ rừng gia tăng qua các năm lên khoảng 90%, đạt mức rất cao trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế trên địa bàn có nhiều chuyển biến tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 9,6%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại biên giới được chú trọng. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường; niềm tin của đồng bào các dân tộc với Đảng, Nhà nước được củng cố vững chắc.

Bước sang nhiệm kỳ 2025-2030, xã tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ngày càng vững mạnh.

Tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của cấp trên, tổ chức thực hiện có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Với mục tiêu phấn đấu đưa xã Trung Lý từng bước thoát nghèo bền vững, Đại hội đã đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và Nhân dân xã Trung Lý đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị Đảng bộ xã tập trung xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu; khơi dậy tinh thần tự lực, tự cường, vươn lên làm giàu chính đáng của các tầng lớp Nhân dân.

Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội bằng kế hoạch sát thực tế, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế một cách bền vững, gắn với thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo. Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp và lâm nghiệp của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa. Đồng thời, khơi dậy mạnh mẽ ý chí vươn lên thoát nghèo của chính người dân, tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên.

Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội. Giữ vững quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới, thực hiện tốt công tác đối ngoại, xử lý kịp thời vụ việc từ cơ sở...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Tiến Lam dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Trung Lý

Đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ xã Trung Lý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy và Đoàn đại biểu Đảng bộ xã dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Đồng chí Hà Văn Ca, Tỉnh ủy viên, được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Trung Lý, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đình Giang

Từ khóa:

#HĐND tỉnh #xã Trung Lý #Đảng bộ #Sản phẩm OCOP #Đại hội đại biểu #Chủ tịch #Ban thường vụ tỉnh ủy #Nhiệm kỳ #Thu nhập bình quân đầu người #Mục tiêu

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Địa phương

Xem thêm TP.Thanh Hóa

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới

Lan tỏa niềm tin mới, khí thế mới

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đang đến gần. Không khí hân hoan, phấn khởi lan tỏa khắp các phố phường, bản làng xứ Thanh. Với thế và lực mới có được sau một nhiệm kỳ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, Đại hội đại...
Nhịp xây dựng hòa cùng khí thế đại hội

Nhịp xây dựng hòa cùng khí thế đại hội

Kinh tế
(Baothanhhoa.vn) - Trên những công trường, nhịp lao động, sản xuất của công nhân, kỹ sư đang khẩn trương, sôi nổi hơn. Nhịp điệu ấy đang cộng hưởng, lan tỏa những việc làm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.
Chuẩn bị chu đáo, hướng tới thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chuẩn bị chu đáo, hướng tới thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Tin tức Đại hội
(Baothanhhoa.vn) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 là dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới, đưa Thanh Hóa cùng cả nước vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phồn vinh, hạnh phúc, thịnh vượng của dân tộc. Đến thời điểm này,...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
POWERED BY Việt Long