Hóa Quỳ tạo thuận lợi cho người dân xa trung tâm hoàn thiện các thủ tục hành chính

Sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính, xã Hóa Quỳ có diện tích 116,64km2, dân số 11.995 người. Địa bàn rộng, người dân phải đi quãng đường xa đến trụ sở xã mới giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, xã đã bố trí cán bộ, công chức trực giải quyết TTHC ở trụ sở các xã cũ, tăng cường thêm nhân lực, thành lập tổ công nghệ số cộng đồng để hướng dẫn, giải quyết TTHC nhanh chóng cho người dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ làm TTHC về tạm trú, tạm vắng cho con, chị Lê Thị Chung ở thôn Tân Thịnh được hướng dẫn làm các thủ tục, giấy tờ, đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến... Chị Chung cho biết: "Qua sự hướng dẫn của cán bộ, hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho bà con Nhân dân trong xã”.

Để giải quyết các TTHC cho người dân và doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, Trung tâm Phục vụ hành chính công được UBND xã đầu tư trang thiết bị đáp ứng các điều kiện làm việc của cán bộ, công chức. Đồng thời, lựa chọn, phân công công chức có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng giao tiếp, xử lý các tình huống linh hoạt làm việc tại trung tâm. Thực hiện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, các biểu mẫu, khoản phí, lệ phí được niêm yết công khai. Đồng thời công khai quy định về trách nhiệm, thái độ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân; quy tắc ứng xử, đạo đức công vụ để Nhân dân biết, giám sát. UBND xã cũng công khai số điện thoại của lãnh đạo địa phương để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh những hành vi không chuẩn mực, gây phiền hà cho Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Đinh Huy Tuyến, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ, cho biết: “Là xã miền núi có địa hình phức tạp khiến việc đi lại của Nhân dân gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, cán bộ, công chức của trung tâm luôn cố gắng giải quyết công việc nhanh chóng, hiệu quả, không để người dân phải đi lại nhiều lần, mất nhiều thời gian. Để phục vụ người dân, doanh nghiệp giải quyết các TTHC nhanh chóng, thuận tiện, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; khuyến khích cán bộ, công chức tích cực học tập nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ Nhân dân”.

Để tạo điều kiện cho người dân không phải vất vả di chuyển xa đến trung tâm xã mới thực hiện các TTHC, từ ngày 1/7, xã đã phân công tổ cán bộ, công chức túc trực tại điểm UBND xã Bình Lương cũ để tiếp nhận tất cả hồ sơ TTHC cho Nhân dân. Đồng thời, thành lập tổ lưu động gồm công an, các tổ chức đoàn thể và cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công đến tận các thôn, làng xa nhất để trực tiếp hướng dẫn cho người dân thực hiện TTHC... Từ ngày 1/7 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hóa Quỳ đã giải quyết gần 1.500 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó gần 400 TTHC được tích hợp vào Cổng dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, xã Hóa Quỳ đã rà soát, cập nhật danh mục giải quyết các TTHC, kịp thời phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tổ chức vận hành thông suốt, đồng bộ, hiệu quả. Đồng thời áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phục vụ Nhân dân, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả...

Ông Đỗ Tất Hùng, Chủ tịch UBND xã Hóa Quỳ cho biết: "Trung tâm Phục vụ hành chính công xã có 4 cán bộ, gồm phó giám đốc trung tâm và 3 cán bộ chuyên môn, nên nguồn nhân lực tương đối mỏng. UBND xã đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cử cán bộ, công chức hỗ trợ trung tâm giải quyết các TTHC khi cần thiết. Đồng thời thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 3 cán bộ công an xã và 3 đoàn viên thanh niên để tuyên truyền, hướng dẫn người dân tra cứu thông tin dịch vụ công trực tuyến và hỗ trợ người dân thực hiện các TTHC...”.

Bài và ảnh: Minh Khanh