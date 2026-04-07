Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh dự Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

Sáng 7/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI; Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn danh sách Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh phát biểu

Theo đó, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI có 4 Phó Chủ nhiệm gồm: ông Hoàng Anh Công, ĐBQH TP. Cần Thơ; bà Trần Thị Nhị Hà, ĐBQH TP. Hà Nội; ông Lò Việt Phương, ĐBQH tỉnh Sơn La; ông Cao Mạnh Linh, ĐBQH tỉnh Thanh Hóa.

Cũng theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 5 Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát khóa XVI gồm: ông Nguyễn Ngọc Hùng, ĐBQH tỉnh An Giang; ông Hoàng Nam Hải, ĐBQH tỉnh Quảng Trị; ông Trần Hoài Nam, ĐBQH tỉnh Cà Mau; ông Đỗ Khắc Hưởng, ĐBQH tỉnh Đắk Lắk; bà Lê Thị Thúy Sen, ĐBQH tỉnh Hưng Yên.

Quang cảnh phiên họp

Ngoài ra, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn 25 ĐBQH hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh chúc mừng đồng chí Lê Thị Nga được Quốc hội tín nhiệm, bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI; chúc mừng các Phó Chủ nhiệm, Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách và các Ủy viên hoạt động kiêm nhiệm tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Ủy ban Dân nguyện và giám sát của Quốc hội đã được kiện toàn với 35 thành viên, trong đó, nhiều thành viên đã có bề dày kinh nghiệm qua nhiều khóa Quốc hội, nhất là đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh tặng hoa chúc mừng Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát

Đánh giá cao Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã khẩn trương chuẩn bị tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ Nhất của Ủy ban, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, trong năm 2026 và những năm tiếp theo, hoạt động giám sát ngày càng đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội cần không ngừng đổi mới để đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu của thực tiễn.

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng, hoạt động giám sát cần bám sát những định hướng trong Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV; các nghị quyết trụ cột, chiến lược của Trung ương và Bộ Chính trị, đặc biệt là bài phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV, trong đó đã xác định rõ trọng tâm cho hoạt động giám sát trong thời gian tới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga tặng hoa chúc mừng Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh

Trong năm 2026, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được giao chủ trì tham mưu giúp Đảng ủy Quốc hội xây dựng Đề án tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; giúp Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng Đề án Định hướng hoạt động giám sát nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, đây là những hoạt động rất quan trọng, ý nghĩa nhằm đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội trong kỷ nguyên mới.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga phát biểu

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, tại Kỳ họp thứ Nhất này, một trong những nội dung rất quan trọng mà Ủy ban Dân nguyện và Giám sát được giao là trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2027 - năm đầu tiên việc giám sát chuyên đề cũng như nhiều hoạt động giám sát khác được thực hiện theo tinh thần mới của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2025.

Các nữ đại biểu Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chụp ảnh lưu niệm

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự thảo Nghị quyết phải bám sát các quy định của pháp luật, bảo đảm phản ánh được những vấn đề lớn, nổi lên trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời phải tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các hoạt động giám sát, bảo đảm tiến độ, hoàn thành đầy đủ các nội dung theo kế hoạch đề ra.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công phát biểu

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Nguyễn Ngọc Hùng phát biểu

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, về công tác dân nguyện, Ủy ban cần phát huy kết quả đã đạt được và tiếp tục nghiên cứu, cải tiến phương thức làm việc theo hướng đổi mới, hiệu quả, thực chất hơn. Theo đó, Ủy ban có thể nghiên cứu tăng cường giám sát, khảo sát tại địa phương, tăng cường các phiên giải trình để thu thập đầy đủ thông tin thực tiễn, xem xét kỹ lưỡng trách nhiệm của các cơ quan có thẩm quyền trước yêu cầu, nguyện vọng của cử tri.

Các đại biểu dự phiên họp

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm và đoàn kết cao, toàn thể Ủy ban Dân nguyện và Giám sát sẽ tiếp tục đồng lòng, quyết tâm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa, thực chất hơn nữa trong hoạt động giám sát, như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân

Nguồn: https://daibieunhandan.vn/pho-chu-tich-quoc-hoi-nguyen-doan-anh-du-phien-hop-toan-the-lan-thu-nhat-cua-uy-ban-dan-nguyen-va-giam-sat-10412507.html