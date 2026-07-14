Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải viếng các Anh hùng liệt sĩ; thăm, tặng quà gia đình chính sách

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đến dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Thủy, Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành và thăm hỏi, tặng quà các thương binh, gia đình chính sách.

Các đại biểu dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Thạch Thành.

Tại các nghĩa trang liệt sĩ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải cùng đoàn công tác đã đặt vòng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Cẩm Thủy.

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà các thương binh: Nguyễn Thanh Bình (thôn Cửa Hà), Hà Ngọc Hòa (thôn Kìm), xã Cẩm Thủy; thăm, tặng quà Mẹ liệt sĩ Nguyễn Thị Thư (thôn Tiến Thành) và thương binh Nguyễn Duy Tâm (thôn 1 Tân Sơn), xã Kim Tân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng quà cho thương binh 4/4 Hà Ngọc Hòa.

Tại các gia đình đến thăm, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã thăm hỏi sức khỏe, đời sống các thương binh, thân nhân liệt sĩ; đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh của các thương, bệnh binh và gia đình chính sách. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương để mãi là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tặng quà cho thương binh Nguyễn Duy Tâm.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để các gia đình chính sách có cuộc sống ngày càng ổn định, tốt đẹp hơn.

Tố Phương