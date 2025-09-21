Phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân vùng biên giới

Những năm qua, cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, các đồn biên phòng thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đến quần chúng Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân về bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cán bộ Đồn Biên phòng Quang Chiểu tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên xã Mường Chanh nâng cao hiểu biết về đường biên, cột mốc.

Đồn Biên phòng Quang Chiểu được giao quản lý, bảo vệ hơn 45km đường biên giới, với 22 mốc quốc giới tiếp giáp với 9 bản của 2 huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Địa bàn đơn vị đứng chân là 2 xã Quang Chiểu và Mường Chanh, có 22 bản với 2.022 hộ đồng bào dân tộc Thái, Kinh, Mường, Mông, Dao, Khơ Mú sinh sống. Với phương châm “5 cùng” (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc, cùng bảo vệ đường biên, cột mốc) và “4 bám” (bám chính quyền, bám đường lối chính sách, bám dân, bám địa bàn), đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đội, nhất là đội vận động quần chúng phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị của 2 xã Quang Chiểu, Mường Chanh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, triển khai lực lượng bám địa bàn, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn Nhân dân thực hiện nghiêm quy chế biên giới Việt Nam - Lào; Nghị định số 96/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý bảo vệ biên giới; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu vực biên giới đất liền, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020; Luật Bảo vệ biên giới quốc gia; Luật Mua bán người... Đồng thời, vận động Nhân dân không tham gia các hoạt động mua bán vận chuyển, sử dụng chất ma túy, pháo nổ; khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản và động vật hoang dã trái phép. Từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị đã phối hợp lồng ghép tổ chức 42 buổi tuyên truyền với 3.845 lượt người nghe. Hình thức tuyên truyền là thông qua họp bản, gặp gỡ trực tiếp, trên loa phát thanh của các bản. Qua tuyên truyền, quần chúng Nhân dân trên địa bàn đã hiểu và chấp hành tốt các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ở các địa phương biên giới chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, hiệp định về biên giới, lãnh thổ, chính sách về dân tộc, tôn giáo. Qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, điều ước quốc tế về biên giới, lãnh thổ của Nhân dân. Theo đó, quần chúng Nhân dân các địa phương đã phát huy tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ biên giới. Đây là yếu tố quan trọng để củng cố tình đoàn kết, gắn bó máu thịt quân dân, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc ở khu vực biên giới.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức được 4.325 buổi tuyên truyền pháp luật, với 15.721 lượt người tham gia; phát 5.456 giờ tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, loa lưu động của đơn vị, địa phương biên giới. Nội dung tuyên truyền, PBGDPL tập trung vào Luật Biên giới quốc gia; Luật Phòng, chống ma túy; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”... Đồng thời, phối hợp với các cơ quan báo chí xây dựng phát sóng 110 số chuyên mục Biên phòng toàn dân, 2.052 tin, bài trên trang fanpage, facebook phản ánh kịp thời về các hoạt động của bộ đội biên phòng tỉnh và của cấp ủy, chính quyền, Nhân dân trong tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Song song với đó, công tác tuyên truyền, PBGDPL còn được gắn với các phong trào giúp người dân phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, XDNTM, thông qua các hoạt động, như: chương trình “Xuân biên phòng - Ấm lòng dân bản”, chương trình “Tháng ba biên giới”; các mô hình trồng cây sắn, ngô lai năng suất cao, nuôi dê, lợn rừng, bò sinh sản, trồng cây táo mèo và rau sạch; chương trình “Tay kéo biên phòng”. Đặc biệt là mô hình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” đã được các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ được 219 cháu học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng”, các đơn vị nhận nuôi 110 cháu, với mức hỗ trợ 500.000 đồng/cháu/tháng.

Với nhiều cách làm hay, lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đã và đang thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền vùng an ninh khu vực biên giới.

Bài và ảnh: Tiến Đông