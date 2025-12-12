Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung

Những năm gần đây, các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã tích cực tích tụ, tập trung đất đai, chuyển đổi cơ cấu cây trồng để xây dựng các vùng sản xuất tập trung gắn với chuỗi giá trị. Từ đó, từng bước khắc phục tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích, tăng thu nhập cho người dân và phát triển nông nghiệp bền vững.

Vùng sản xuất ớt tập trung tại xã Định Hòa được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu.

Là địa phương ven biển có khoảng 300ha mặt nước để nuôi trồng thủy sản (NTTS), những năm qua, xã Hoằng Tiến đã tích cực kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư vào lĩnh vực NTTS, từng bước hình thành vùng nuôi tập trung quy mô lớn. Từ nguồn ngân sách Nhà nước và huy động từ Nhân dân, xã đã đầu tư xây dựng hạ tầng vùng NTTS như: đường, điện, hệ thống cấp, thoát nước... theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho người dân áp dụng các mô hình nuôi theo hướng công nghệ cao. Theo đó, nhiều hộ dân đã tích tụ, tập trung đất tại vùng NTTS của xã để đầu tư các mô hình nuôi tôm thâm canh trong nhà có mái che với mức đầu tư lớn, hạn chế được yếu tố bất lợi của thời tiết, giảm thiểu dịch bệnh. Năng suất bình quân đạt từ 30 - 50 tấn/ha/vụ và có thể nuôi 3 vụ/năm, cho lợi nhuận từ 500 - 700 triệu đồng/ha/vụ. Ông Lê Duy Trọng, Trưởng Phòng Kinh tế, UBND xã Hoằng Tiến, cho biết: "Xác định NTTS là lợi thế nên địa phương đã khuyến khích, hỗ trợ Nhân dân phát triển thành vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, ứng dụng công nghệ cao. Qua thời gian phát triển, việc hình thành vùng sản xuất tập trung đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, vượt trội so với sản xuất truyền thống. Do đó, UBND xã tiếp tục rà soát và triển khai xây dựng vùng sản xuất tập trung đối với lĩnh vực khác trong nông nghiệp, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân”.

Là xã trọng điểm về phát triển nông nghiệp, Định Hòa đã sớm đưa cơ giới hóa và ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất nông nghiệp đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Xã đã quy hoạch diện tích sản xuất nông nghiệp thành những vùng sản xuất tập trung và ban hành nhiều cơ chế, hỗ trợ kích cầu cho người dân, doanh nghiệp phát triển, góp phần hình thành những vùng sản xuất tập trung, với sản phẩm đạt chất lượng VietGAP, OCOP và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Nhiều hộ đã mạnh dạn đưa cây trồng, vật nuôi mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất tập trung, xây dựng nhà màng, nhà lưới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao. Nhiều loại cây trồng, vật nuôi trở thành sản phẩm chủ lực của địa phương, có giá trị kinh tế gấp nhiều lần sản xuất nông nghiệp truyền thống. Ông Hà Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết: "Từ việc quy hoạch vùng chuyên canh sản xuất các loại cây trồng, như lúa, ớt, cây ăn quả... đã tạo điều kiện hình thành những vùng sản xuất quy mô lớn. Người dân ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ, kỹ thuật tiên tiến hiện đại vào sản xuất để tạo ra sản phẩm chất lượng cao. Đến nay, xã đã hình thành được 7 vùng trồng ớt xuất khẩu và lúa đã được cấp mã số vùng trồng; 6 vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, 3 sản phẩm OCOP từ nông nghiệp. Ngoài ra, trên địa bàn xã cũng quy hoạch vùng sản xuất tập trung với 13 trang trại chăn nuôi, nhiều trang trại liên kết với các doanh nghiệp lớn như JaFa, Phú Gia...”.

Tại hầu hết các địa phương trên địa bàn tỉnh, các vùng sản xuất tập trung đã dần được hình thành, với những loại cây trồng, như: Vùng lúa thâm canh, vùng mía nguyên liệu, vùng cây ăn quả tập trung, vùng sản xuất rau an toàn, vùng trồng cây thức ăn chăn nuôi gắn với chăn nuôi bò sữa tập trung... Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, người dân trên địa bàn tỉnh đã hình thành và phát triển các vùng thâm canh, sản xuất tập trung được chứng nhận an toàn thực phẩm, như: 150.000ha lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao, 20.000ha ngô thâm canh, 12.000ha mía thâm canh, hơn 14.300ha rau an toàn, 14.000ha cây ăn quả tập trung... góp phần nâng cao giá trị chung cho toàn ngành nông nghiệp.

Để phát triển vùng sản xuất nông nghiệp tập trung bền vững, tỉnh đã khảo sát đặc thù của từng địa phương, từ đó ban hành nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phù hợp, nhất là chính sách hỗ trợ đầu tư hạ tầng, đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa quy mô lớn. Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp và người dân tích tụ, tập trung đất đai, đầu tư sản xuất... Thông qua việc xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, người dân từng bước chuyển đổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ, lạc hậu sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, góp phần tạo nên những sản phẩm đạt chất lượng và tăng sức cạnh tranh, nhất là các sản phẩm đã được xây dựng nhãn hiệu, phát triển thương hiệu trên thị trường. Đồng thời, tạo tiền đề vững chắc để tỉnh phát triển nông nghiệp thông minh, nông nghiệp sinh thái trong tương lai.

Bài và ảnh: Thanh Hòa