Phát huy sức mạnh văn hóa từ cơ sở

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xã Đông Thành đã tăng cường công tác lãnh đạo của cấp ủy, phát huy sức mạnh từ cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường sống văn minh, nâng cao đời sống tinh thần của người dân.

Nhiều hoạt động văn nghệ được tổ chức góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở xã Đông Thành.

Tại thôn Thành Đông, phong trào xây dựng đời sống văn hóa được triển khai đồng bộ, gắn với phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự. Các tổ liên gia, tổ tự quản hoạt động hiệu quả, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự. Người dân tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT, tạo không khí đoàn kết, gắn bó cộng đồng. Qua đó, nổi lên nhiều gia đình thể thao văn hóa như gia đình ông Phạm Tuấn Huynh, cả gia đình 3 thế hệ đều là những người hăng say trong hoạt động văn hóa, thể thao của địa phương. Đặc biệt, gia đình ông đã bỏ tiền đầu tư xây dựng sân pickleball tại nhà văn hóa thôn để người dân cùng vui chơi tập luyện.

Các hoạt động nhân đạo, từ thiện cũng được lan tỏa sâu rộng. Các quỹ khuyến học, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ đồng bào gặp khó khăn, đồng bào bị bão lụt... đều nhận được sự hưởng ứng tích cực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu, gắn với chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Nhờ đó tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%.

Bí thư Chi bộ thôn Thành Đông, ông Phạm Văn Thỏa cho biết: “Thôn đã xây dựng quy ước, hương ước và niêm yết công khai tại nhà văn hóa. Trong đó, các phong tục, tập quán tốt đẹp và biện pháp hạn chế, tiến tới xóa bỏ hủ tục, tập quán lạc hậu được đề cao, nhấn mạnh. Người dân trong thôn đã thực hiện nếp sống văn minh trong ứng xử, giao tiếp, ăn, ở, đi lại, việc cưới, việc tang và lễ hội. Các quy định về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng hạnh phúc gia đình; phát triển các hoạt động văn hóa lành mạnh đều được thôn triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị, từ đó tạo sức lan tỏa trong cộng đồng”.

Để phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng, xã Đông Thành đã thành lập ban chỉ đạo thực hiện phong trào. Ban chỉ đạo đã tập trung tuyên truyền đến các tầng lớp Nhân dân. Đặc biệt, công tác tuyên truyền có nhiều đổi mới theo hướng đa dạng, linh hoạt, từ hệ thống truyền thanh, pano, khẩu hiệu đến các hội nghị, tọa đàm, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong thực hiện nếp sống văn minh. Nhờ đó việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều chuyển biến rõ nét. Các đám cưới được tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm; tình trạng ăn uống kéo dài, lấy phần từng bước được xóa bỏ. Trong việc tang, nhiều mô hình mới được áp dụng hiệu quả, giảm bớt thủ tục rườm rà, bảo đảm trang nghiêm, tiết kiệm. Năm 2025, tỷ lệ đám cưới thực hiện gọn nhẹ, tiết kiệm, văn minh đạt 96%, tỷ lệ đám tang thực hiện theo nếp sống văn minh đạt 90%, tỷ lệ hỏa táng đạt gần 60%, góp phần thay đổi nhận thức và hình thành nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Bên cạnh tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, xã Đông Thành cũng chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa, thể thao quần chúng. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người dân. Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã đã tổ chức đại hội TDTT, tổ chức các hoạt động văn nghệ, hội diễn văn nghệ và các giải bóng chuyền nhân các ngày lễ, các dịp kỷ niệm lớn của quê hương, đất nước...

Cùng với đó, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch - đẹp được duy trì nền nếp. Các thôn, xóm tổ chức tổng vệ sinh định kỳ vào chiều chủ nhật hằng tuần, duy trì thu gom rác thải, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, từng bước nâng cao chất lượng môi trường sống.

Xây dựng đời sống văn hóa là nền tảng quan trọng cho sự phát triển bền vững của địa phương. Theo Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Đông Thành Lê Thu Hương: "Phòng đã tham mưu cho UBND xã tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh” gắn với tiếp tục thực hiện “Năm kỷ cương hành chính 2026”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng các thôn, xóm, khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp”, đường thông hè thoáng bảo đảm an toàn giao thông, an toàn về an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, giữ gìn vệ sinh môi trường. Qua đó đã huy động được sức mạnh từ Nhân dân, các nguồn lực xã hội xây dựng và duy trì các câu lạc bộ văn nghệ, thể thao, tạo nền tảng vững chắc cho xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương...”.

Bài và ảnh: Minh Khanh