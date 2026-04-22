Phát hiện, tạm giữ 15 phôi cây Muội hồng không rõ nguồn gốc được ký gửi tại Bưu điện

Ngày 22/4, Công an xã Cẩm Thạch cho biết đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy kiểm tra, phát hiện, thu giữ 15 phôi cây Muội hồng đang được tập kết tại Bưu điện xã để vận chuyển đi tiêu thụ nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ phôi cây Muội hồng được ký gửi tại Bưu điện xã để xác minh làm rõ.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ 30 phút ngày 21/4, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân về việc xuất hiện một số đối tượng vận chuyển gốc cây giống (loại cây Muội hồng) đến ký gửi tại Bưu điện xã Cẩm Thạch có dấu hiệu nghi vấn, Công an xã Cẩm Thạch đã nhanh chóng triển khai lực lượng xác minh làm rõ. Quá trình kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng phát hiện có 15 phôi cây Muội hồng với kích thước đường kính từ 2-5cm, chiều dài dao động từ 0,3-1,5m. Tình trạng, tất cả số cây này không có rễ, không có lá, thân đã khô héo (tổng trọng lượng là 81,5kg). Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số phôi cây nêu trên đều không có hồ sơ, giấy tờ hợp lệ chứng minh nguồn gốc lâm sản theo quy định của pháp luật.

Số phôi cây Muội hồng vừa được lực lượng chức năng phát hiện.

Ngay sau khi lập biên bản sự việc, Công an xã Cẩm Thạch và Hạt Kiểm lâm đã tiến hành các thủ tục quy trữ, niêm phong và vận chuyển toàn bộ số phôi Muội hồng nói trên về trụ sở Hạt Kiểm lâm Cẩm Thủy để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an khuyến cáo: Đối với các cá nhân, tổ chức kinh doanh, tuyệt đối không khai thác, vận chuyển, mua bán hoặc ký gửi các loại lâm sản, cây giống không có nguồn gốc, giấy tờ hợp pháp. Hành vi tự ý khai thác các loài cây rừng để làm cây cảnh, phôi giống khi chưa được cấp phép là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đình Hợp (CTV)