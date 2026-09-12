Pháp tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trên không với các đối tác chiến lược

Bốn tiêm kích Rafale của Pháp đã bắt đầu hành trình kéo dài 40 ngày, bay qua 3 châu lục và thực hiện 9 điểm dừng nhằm tăng cường hợp tác quân sự với các đối tác quốc tế.

Các tiêm kích Rafale của Pháp thực hiện hành trình vòng quanh thế giới kéo dài 40 ngày nhằm phô diễn sức mạnh và tăng cường quan hệ đồng minh. Ảnh: AP.

Bốn máy bay chiến đấu Rafale ngày 8/9 đã rời căn cứ không quân Istres ở miền Nam Pháp, bắt đầu hành trình dài khoảng 40.000 km qua Bắc Cực, các khu vực nhiệt đới và Trung Đông trước khi kết thúc tại Ai Cập.

Hoạt động mang tên Pegase 26 được Pháp tổ chức nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến trên không với các đối tác chiến lược, trong đó có Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia và Ấn Độ. Trong hành trình, các máy bay Pháp sẽ phối hợp với lực lượng của các nước đối tác, qua đó thể hiện vai trò của các liên minh quân sự trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế có nhiều biến động.

Theo kế hoạch, 4 tiêm kích Rafale gồm 2 máy bay một chỗ ngồi và 2 máy bay hai chỗ ngồi sẽ được hỗ trợ bởi 3 máy bay tiếp dầu và 2 máy bay vận tải, cùng khoảng 300 quân nhân. Các máy bay dự kiến thực hiện 9 điểm dừng trong hành trình.

Trong chặng đầu, các tiêm kích Rafale bay qua Greenland tới Alaska. Tướng Julien Sabènè, chỉ huy Pegase 26, cho biết đây là lần đầu tiên hoạt động này được triển khai theo tuyến đường qua Greenland và Alaska. Theo ông, việc khảo sát các tuyến bay mới giúp Pháp có thêm lựa chọn trong trường hợp cần triển khai lực lượng tới khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Sau khi rời khu vực Bắc Cực, các máy bay Pháp dự kiến tiếp tục hành trình qua khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và Trung Đông, trong đó có Vịnh Persian, qua Qatar và kết thúc tại Ai Cập. Pháp cho biết hoạt động này cũng nhằm thể hiện cam kết đối với luật pháp quốc tế và quyền tự do hàng hải.

Pegase 26 được triển khai trong bối cảnh Pháp đang thúc đẩy hợp tác quốc phòng với các đối tác châu Âu và quốc tế. Tổng thống Emmanuel Macron từng đề xuất tăng cường chia sẻ năng lực răn đe hạt nhân của Pháp với các đối tác châu Âu trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại về cam kết an ninh của Mỹ đối với châu Âu.

Một số máy bay Rafale của Pháp có khả năng mang tên lửa hạt nhân. Tuy nhiên, giới chức Pháp nhấn mạnh Pegase 26 không phải cuộc diễn tập hạt nhân. Các tiêm kích tham gia chỉ mang mô hình vũ khí thông thường nhằm mô phỏng điều kiện tác chiến thực tế.

Theo AP, hành trình Pegase 26 cũng cho thấy khả năng của Pháp trong việc triển khai máy bay chiến đấu tới các khu vực cách xa lãnh thổ, từ Bắc Cực đến Thái Bình Dương và Trung Đông, trong khi vẫn duy trì hoạt động từ các căn cứ trong nước.

Thúy Hà

Nguồn: AP