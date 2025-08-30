Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng năm học 2024-2025

Chiều 30/8, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa tổ chức lễ bế giảng bác sĩ y khoa khóa 4 (2019-2025), cử nhân điều dưỡng khóa 2 (2021-2025).

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Khóa 2019-2025 là khóa Bác sĩ y khoa chính quy thứ 4 do Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa đào tạo và áp dụng hoàn toàn giáo trình của hệ Bác sĩ Y khoa tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chương trình đào tạo trong 6 năm.

Khóa 2021-2025 là khóa Cử nhân Điều dưỡng thứ 2 đào tạo tại Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa và áp dụng chương trình đào tạo đổi mới của hệ Cử nhân Điều dưỡng tại Trường Đại học Y Hà Nội. Chương trình đào tạo trong 4 năm.

Các tân Bác sĩ y khoa, tân Điều dưỡng tham dự buổi lễ.

Tham gia công tác giảng dạy là đội ngũ thầy cô nhiệt tình, tâm huyết, chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm từ lý thuyết đến thực hành thuộc các bộ môn của Trường Đại học Y Hà Nội.

Sinh viên được học tập trong điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đầy đủ với mô hình, phòng thực tập, thực hành tiền lâm sàng, giảng đường, thư viện hiện đại, đảm bảo đúng quy chuẩn của từng môn học; được thực hành tại các bệnh viện lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, Bệnh viện Phụ sản, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa...

Các tân Bác sĩ y khoa, tân Điều dưỡng tham dự buổi lễ.

Bên cạnh đó, trong quá trình học, sinh viên đi lâm sàng tại các bệnh viện lớn tại Hà Nội như: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... với đầy đủ chuyên ngành và mặt bệnh phong phú, đáp ứng yêu cầu cho sinh viên học tập.

Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Lê Văn Cường, Giám đốc Sở Y tế, kiêm Phó Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa nhấn mạnh: “Sau gần 10 năm xây dựng và phát triển, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa thuộc Đại học Y Hà Nội đã đào tạo gần 1.000 sinh viên đại học bác sĩ y khoa và cử nhân điều dưỡng, gần 600 học viên sau đại học, liên thông. Riêng năm 2025, có 179 tân khoa tốt nghiệp (110 Bác sĩ Y khoa và 69 Cử nhân Điều dưỡng, với tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn đạt gần 98%). Trong đó, nhiều em đạt loại khá, giỏi. Đây là lực lượng trẻ, được đào tạo bài bản, có tri thức, khát vọng và lý tưởng cống hiến."

Đồng chí Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa Lê Văn Cường mong muốn, sau khi tốt nghiệp, các tân Bác sĩ y khoa, tân Điều dưỡng sẽ luôn giữ vững ngọn lửa đam mê nghề nghiệp, không ngừng học hỏi, rèn luyện y đức và y thuật, để trở thành những cán bộ y tế có chuyên môn vững vàng, tận tâm với người bệnh và có trách nhiệm với cộng đồng.

Đại diện giảng viên Trường Đại học Y Hà Nội phát biểu tại buổi lễ.

Đặc biệt, đồng chí Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa mong rằng, một bộ phận sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ lựa chọn công tác tại tuyến y tế cơ sở – từ các trạm y tế, trung tâm y tế đến các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa – nơi các em có nhiều cơ hội để phát huy năng lực, sở trường và trực tiếp cống hiến cho Nhân dân, góp phần củng cố hệ thống y tế.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho sinh viên là thủ khoa khóa học.

GS.TS Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội cùng Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội trao bằng cho tân cử nhân Điều dưỡng.

Tại buổi lễ, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội phân hiệu Thanh Hóa đã công bố quyết định khen thưởng của Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tặng giấy khen cho 18 sinh viên hoạt động đoàn thể xuất sắc; tặng giấy chứng nhận và phần thưởng cho 2 sinh viên là thủ khoa khóa học.

Tin liên quan: Kỷ niệm 10 năm thành lập Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa Sáng 2/11, Phân hiệu Trường Đại học Y Hà Nội tại Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (31/10/2014 - 31/10/2024).

Linh Hương