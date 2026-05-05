Phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng trong các tháng cao điểm nắng nóng

Ban Chỉ đạo phát triển điện lực và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu năm 2026 tiết kiệm tối thiểu 3% tổng điện năng tiêu thụ; riêng các tháng cao điểm nắng nóng từ tháng 4 đến tháng 7, phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ.

Ban Chỉ đạo phát triển điện lực và bảo vệ an toàn lưới điện cao áp tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác năm 2026. Kế hoạch nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, bảo đảm công tác phát triển điện lực, cung ứng điện, bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh được thực hiện đồng bộ, kịp thời và hiệu quả.

Theo kế hoạch, năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu sản lượng điện thương phẩm đạt từ 9.600 triệu kWh trở lên; tổn thất điện năng duy trì dưới 3,5%; bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là thực hiện nghiêm các giải pháp tiết kiệm điện, sử dụng điện an toàn, hợp lý và hiệu quả. Trong đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp và người dân được tuyên truyền, vận động thực hiện tiết kiệm điện thường xuyên, nhất là trong các tháng cao điểm nắng nóng, thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Cùng với tiết kiệm điện, Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương lựa chọn chủ đầu tư các dự án nguồn điện, lưới điện; đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án trong Quy hoạch điện VIII, Quy hoạch điện VIII điều chỉnh và Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa. Các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án nguồn và lưới điện trên địa bàn.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp; ngăn chặn không để phát sinh điểm vi phạm mới. Công tác tuyên truyền về phát triển điện lực, bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp và sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tiếp tục được tăng cường, bảo đảm người dân và doanh nghiệp nắm rõ, thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Ban Chỉ đạo giao Sở Công Thương chủ trì theo dõi tiến độ triển khai các dự án, công trình điện; tham mưu tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai các dự án nguồn và lưới điện; kiểm tra, giám sát phương án cung cấp điện trên địa bàn tỉnh năm 2026. Sở Công Thương cũng có trách nhiệm đôn đốc xử lý các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, tổ chức tuyên truyền, tập huấn về pháp luật điện lực và sử dụng điện tiết kiệm.

Công ty Điện lực Thanh Hóa được yêu cầu vận hành ổn định, an toàn, tin cậy lưới điện thuộc phạm vi quản lý; tăng cường trực vận hành để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục. Đồng thời, đẩy mạnh các chương trình quản lý nhu cầu điện, điều chỉnh phụ tải điện, giảm tổn thất điện năng, nâng cao chất lượng cung cấp điện và dịch vụ khách hàng.

UBND các xã, phường có trách nhiệm phối hợp triển khai quy hoạch, phương án phát triển mạng lưới cấp điện; rà soát, bổ sung các công trình điện vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hằng năm; tăng cường quản lý, không để lấn chiếm hành lang an toàn lưới điện. Các địa phương cũng phải phối hợp với ngành điện tuyên truyền đến người dân về chính sách, quy định pháp luật trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, phát triển điện lực và giải phóng mặt bằng các công trình điện.

Theo phụ lục kèm theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo sẽ theo dõi, đôn đốc nhiều dự án nguồn điện, truyền tải điện, phân phối điện quan trọng trên địa bàn tỉnh. Trong đó có các dự án thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện rác, LNG Nghi Sơn và các công trình đường dây, trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV.

Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ phải định kỳ báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng và hằng năm về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo. Trường hợp phát sinh sự cố, vụ việc đột xuất phải thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.

