Phản biện Đề án thành lập “Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ, và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Thời sự

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 02/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức hội thảo khoa học phản biện "Đề án thành lập Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN), và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Sáng 02/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa (gọi tắt là Liên hiệp hội), tổ chức hội thảo khoa học phản biện “Đề án thành lập Trung tâm tư vấn, chuyển giao khoa học công nghệ (KHCN), và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Văn Phát, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thanh Hóa phát biểu tại hội thảo.

Căn cứ vào Dự thảo Đề án và các tài liệu có liên quan được Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa gửi đến Liên hiệp hội; ý kiến của các thành viên Hội đồng phản biện và các chuyên gia, Liên hiệp hội đã xây dựng thành báo cáo nghiên cứu (mang tính đề dẫn) phục vụ hội thảo phản biện “Đề án thành lập Trung tâm tư vấn, chuyển giao KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Đề án được nghiên cứu xây dựng một cách khẩn trương, nghiêm túc, trong đó nội dung đã cơ bản nêu được sự cần thiết, căn cứ pháp lý; các nội dung liên quan đến việc thành lập Trung tâm tư vấn, chuyển giao KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất với sự cần thiết phải ban hành Đề án. Các đại biểu cho rằng: Việc thành lập Trung tâm tư vấn, chuyển giao KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa không chỉ là nhu cầu nội tại của nhà trường mà còn là yêu cầu khách quan để trường hoàn thành sứ mệnh đào tạo, nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và nông nghiệp thông minh.

Các đại biểu dự hội thảo.

Các đại biểu cũng đã nêu ý kiến và tập trung làm rõ một số nội dung liên quan đến sự cần thiết, căn cứ pháp lý, đối tượng và phạm vi xây dựng Đề án; thực trạng tư vấn, chuyển giao KHCN, và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Trường Cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa.

Về mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm tư vấn, chuyển giao KHCN và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các đại biểu đề nghị cần xác định các mục tiêu cụ thể như: Số lượng công nghệ, quy trình kỹ thuật, giống cây trồng/vật nuôi mới được nghiên cứu, hoàn thiện và sẵn sàng chuyển giao từ Trường/Trung tâm cho các doanh nghiệp, hợp tác xã và nông dân trong 3 năm đầu hoạt động; số lượng hợp đồng chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật có thu phí cho các đối tượng bên ngoài/năm (tập trung vào các công nghệ nông nghiệp thông minh, công nghệ sau thu hoạch, công nghệ sinh học), thực hiện thành công...

Đại biểu phát biểu ý kiến tại hội thảo.

Nhiệm vụ của Trung tâm cũng cần xác định theo các nhiệm vụ cụ thể như, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật (bao gồm cung cấp dịch vụ tư vấn về quy trình sản xuất, quản lý chất lượng, ứng dụng công nghệ mới như công nghệ sinh học, công nghệ thông tin trong nông nghiệp - Smart Agriculture) cho các cá nhân, hợp tác xã và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Tiếp nhận và hỗ trợ giải quyết các vấn đề kỹ thuật, công nghệ phát sinh trong sản xuất nông nghiệp của địa phương. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng ngắn hạn về KHCN cho nông dân, cán bộ kỹ thuật và doanh nghiệp...

Các ý kiến của thành viên Hội đồng khoa học phản biện và các nhóm chuyên gia là căn cứ để đơn vị xây dựng Đề án chỉnh sửa, bổ sung bố cục, hoàn thiện nội dung đảm bảo tính khoa học, phù hợp với điều kiện thực tiễn, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

