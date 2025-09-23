PC Thanh Hóa triển khai các phương án khẩn cấp ứng phó siêu bão RAGASA

Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó thiên tai ở mức cao nhất với cơn bão số 9 (RAGASA) – được dự báo là một trong những cơn bão mạnh và nguy hiểm nhất năm 2025.

Công nhân PC Thanh Hóa tiến hành gia cố, bảo vệ thiết bị điện.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc ứng phó với siêu bão RAGASA, ngày 22/9, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã ban hành Công điện số 372/CĐ-EVNNPC, yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kịch bản ứng phó cụ thể. Ngay trong chiều 23/9, EVNNPC đã tổ chức cuộc họp khẩn nhằm triển khai các phương án ứng phó. EVNNPC yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật diễn biến bão, rà soát các vị trí xung yếu, chuẩn bị nhân lực và vật tư, huy động đội xung kích hỗ trợ kịp thời khu vực bị thiệt hại nặng.

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của EVNNPC, ngay sau đó, PC Thanh Hóa lập tức triển khai đồng bộ 16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị trực thuộc. PC Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị: Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo cấp trên, duy trì trực ban 24/24h; rà soát, củng cố toàn bộ lưới điện, trạm biến áp, đặc biệt ở vùng trũng, ven sông suối; bảo đảm cấp điện liên tục cho các phụ tải quan trọng như cơ quan chỉ huy quân sự, bệnh viện, trung tâm hành chính, hệ thống viễn thông, trạm bơm tiêu úng; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư dự phòng, nhân lực ứng trực tại hiện trường, sẵn sàng xử lý sự cố ngay khi bão đổ bộ; tăng cường phối hợp với chính quyền, lực lượng chức năng và các đơn vị thi công trong công tác khắc phục hậu quả sau bão.

Cùng với việc gia cố lưới điện, PC Thanh Hóa đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão. Người dân được khuyến cáo không tự ý tiếp xúc với đường dây, thiết bị điện bị ngập úng; đồng thời cần báo ngay cho chính quyền hoặc ngành điện khi phát hiện sự cố để được xử lý kịp thời, tránh nguy hiểm.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị thực hiện ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị sẵn sàng xử lý sự cố.

Ông Hoàng Hải, Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: “Siêu bão RAGASA có cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, được dự báo là một trong những cơn bão nguy hiểm nhất trong nhiều năm qua. Trước tình hình đó, PC Thanh Hóa đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án ứng phó ở mức cao nhất. Tất cả lực lượng, phương tiện, vật tư đã sẵn sàng, với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối tính mạng con người, hạn chế tối đa thiệt hại và duy trì hệ thống điện ổn định, đặc biệt cho các phụ tải trọng điểm. Với phương châm “4 tại chỗ”, PC Thanh Hóa chủ động trong mọi tình huống, quyết tâm cùng chính quyền và Nhân dân ứng phó hiệu quả, sớm khắc phục những hậu quả để bảo đảm lưới điện vận hành an toàn”.

PC Thanh Hóa xác định mục tiêu cao nhất là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người lao động và cộng đồng, đồng thời khôi phục cung cấp điện nhanh nhất, giảm thiểu tối đa thiệt hại, duy trì dòng điện an toàn, ổn định và liên tục.

Nguyễn Lương