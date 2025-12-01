Oxford chọn “kích động thịnh nộ” là từ của năm 2025

Ngày 1/12, Nhà xuất bản Đại học Oxford đã công bố “rage bait” (mồi nhử kích động thịnh nộ) là từ của năm 2025.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Lý do chính của sự lựa chọn này là từ được ghép giữa “rage” (thịnh nộ) và “bait” (mồi nhử) đã “tăng gấp ba lần về mức độ sử dụng” trong năm qua, "cho thấy ngày càng có nhiều người nhận thức được những tác động tiêu cực mà mạng Internet có thể mang lại bên cạnh những mặt tích cực." theo một bài đăng trực tuyến của nhà xuất bản Từ điển tiếng Anh Oxford.

Rage bait là một từ ghép của từ rage, nghĩa là cơn giận dữ bùng phát dữ dội, và bait, một miếng mồi hấp dẫn. Cả hai thuật ngữ này đều đã được sử dụng rộng rãi trong tiếng Anh và có nguồn gốc từ thời tiếng Anh trung đại. Mặc dù có sự tương đồng chặt chẽ với từ clickbait, nhưng rage bait tập trung cụ thể hơn vào việc khơi gợi sự tức giận, bất hòa và phân cực.

Về bối cảnh, Từ điển Oxford định nghĩa danh từ này là mô tả những nội dung trực tuyến "được thiết kế có chủ đích để khơi dậy sự tức giận hoặc phẫn nộ bằng cách gây khó chịu, khiêu khích hoặc xúc phạm, thường được đăng tải nhằm tăng lưu lượng truy cập hoặc mức độ tương tác với một trang web hoặc tài khoản mạng xã hội cụ thể."

Điều thú vị là “Rage bait” đã chiến thắng trong cuộc bình chọn công khai so với hai từ khác mà Nhà xuất bản Đại học Oxford đã đề cử: “aura farming” (nuôi dưỡng hào quang) và “biohack” (hack sinh học).

Từ điển Oxford định nghĩa danh từ “aura farming” là "việc trau dồi một hình ảnh ấn tượng, hấp dẫn hoặc lôi cuốn trước công chúng bằng cách cư xử hoặc thể hiện bản thân một cách tinh tế nhằm truyền tải vẻ tự tin, điềm tĩnh hoặc bí ẩn."

Động từ “biohack” được định nghĩa là "nỗ lực cải thiện hoặc tối ưu hóa hiệu suất thể chất hoặc tinh thần, sức khỏe, tuổi thọ hoặc hạnh phúc của một người bằng cách thay đổi chế độ ăn uống, thói quen tập thể dục hoặc lối sống, hoặc bằng cách sử dụng các phương tiện khác như thuốc, thực phẩm bổ sung hoặc thiết bị công nghệ."

Cuộc bình chọn diễn ra trong hai ngày với hơn 30.000 người tham gia.

Với việc năm 2025, tin tức và dư luận luôn bị chi phối, dẫn dắt bởi những bất ổn xã hội, các cuộc tranh luận về nội dung trực tuyến và những lo ngại về sức khỏe, các chuyên gia của Oxford đã cho rằng “rage bait” (mồi nhử kích động thịnh nộ) cho thấy chúng ta cần có sự thay đổi sâu sắc trong việc tương tác với các nội dung trực tuyến

trong năm nay đã phát triển để báo hiệu một sự thay đổi sâu sắc hơn trong cách chúng ta nói về sự chú ý - cả cách nó được trao tặng lẫn cách nó được tìm kiếm - sự tương tác và đạo đức trực tuyến.

“Từ của năm” theo lựa chọn của Oxford có thể là một từ hoặc cụm từ đơn lẻ, mà các nhà từ điển học coi là một đơn vị nghĩa duy nhất.

Sự xuất hiện của “rage bait” như một thuật ngữ độc lập làm nổi bật tính linh hoạt của tiếng Anh, nơi hai từ đã được sử dụng rộng rãi có thể được kết hợp để mang lại ý nghĩa cụ thể hơn trong một ngữ cảnh cụ thể (trong trường hợp này là trực tuyến) và kết hợp lại với nhau để tạo ra một thuật ngữ phù hợp với thế giới chúng ta đang sống ngày nay.

Vào năm 2024, Oxford lựa chọn là “brain rot” (tạm dịch: “thối não”) là Từ của năm 2024. Cụm từ này có nguồn gốc từ thế kỷ 19 nhưng đã trở nên cực kỳ phổ biến trong những năm gần đây.

Cụm từ này mô tả sự suy giảm tinh thần hoặc trí tuệ do tiêu thụ quá nhiều nội dung trực tuyến tầm thường, không mạch lạc, như các video trên mạng xã hội.

Oxford đã chọn từ này để phản ánh mối lo ngại hiện hữu về hậu quả của việc sử dụng mạng xã hội quá mức và sự phổ biến của nó trong văn hóa đại chúng năm 2024.

Và Từ của năm 2025 dường như cũng có liên hệ so với sự lựa chọn của năm ngoái, cho thấy một hậu quả còn trầm trọng hơn cả “thối não” của năm 2024, khi những ngôn từ kích động gây ra những hậu quả thảm khốc hơn./.

Theo TTXVN