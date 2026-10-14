Ông Trump tăng tốc vận động tranh cử tại Alaska

Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đang tăng cường vận động nhằm củng cố vị thế của đảng Cộng hòa tại Quốc hội. Tại cuộc vận động tranh cử ở bang Alaska mới đây, ông Trump kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng viên Cộng hòa, đồng thời nhấn mạnh các ưu tiên về kinh tế, năng lượng và nhập cư, cũng như thúc đẩy thay đổi cơ chế bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên tại bang này.

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Phát biểu trước những người ủng hộ ngày 13/10, ông Trump kêu gọi cử tri tái ủng hộ Thượng nghị sĩ Dan Sullivan cùng các ứng cử viên đại diện Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sắp tới. Ông nhấn mạnh Alaska có ý nghĩa quan trọng đối với đảng Cộng hòa trong nỗ lực duy trì ưu thế tại Quốc hội Mỹ.

Một trọng tâm khác trong bài phát biểu là đề xuất bãi bỏ cơ chế bỏ phiếu theo thứ tự ưu tiên đang được áp dụng tại Alaska, cho rằng cơ chế này phức tạp, thiếu minh bạch và làm suy giảm niềm tin của người dân vào kết quả bầu cử. Ông kêu gọi cử tri ủng hộ đề xuất bãi bỏ cơ chế bỏ phiếu trên nhằm bảo đảm tính toàn vẹn và minh bạch cho các kỳ bầu cử của tiểu bang.

Nhìn lại các chính sách phát triển, Tổng thống Donald Trump khẳng định các biện pháp được triển khai dưới nhiệm kỳ của ông đã mang lại nguồn đầu tư lớn, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy mạnh mẽ ngành năng lượng tại Alaska.

Ông cho rằng việc duy trì quyền kiểm soát của đảng Cộng hòa tại Quốc hội sẽ giúp bảo vệ những chính sách mà chính quyền đang theo đuổi, đồng thời cảnh báo nếu phe đối lập nắm quyền, nhiều dự án phát triển kinh tế và các thỏa thuận năng lượng quan trọng tại địa phương sẽ đứng trước nguy cơ bị đình trệ.

Kết thúc cuộc vận động tranh cử, Tổng thống Trump thúc giục cử tri Alaska tích cực tham gia các hình thức bỏ phiếu sớm hoặc bỏ phiếu trực tiếp đúng quy định, nhằm bảo đảm chiến thắng cho Đảng Cộng hòa và duy trì đà tăng trưởng kinh tế bền vững cho bang này.

Thanh Giang