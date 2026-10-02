Ông Trump bắt đầu chiến dịch vận động trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Ngày 1/10 Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến vận động kéo dài 32 ngày nhằm hỗ trợ các ứng cử viên đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11. Trong các cuộc vận động tại Texas và Oklahoma, ông Trump tập trung vào thành quả của chính quyền, chính sách kinh tế, thương mại, nhập cư và cuộc xung đột với Iran.

Tại thành phố Denton, bang Texas, ông Trump khẳng định chính quyền của mình đang đạt kết quả tích cực về kinh tế và quản lý đất nước. Tổng thống Mỹ đồng thời cho rằng chính quyền chưa truyền tải đầy đủ những kết quả này tới công chúng. Sau đó, ông tới thành phố Durant, bang Oklahoma, tiếp tục kêu gọi cử tri ủng hộ các ứng cử viên Cộng hòa.

Chuyến vận động diễn ra trong bối cảnh các cuộc thăm dò gần đây cho thấy mức độ ủng hộ đối với cách ông Trump xử lý một số vấn đề đang giảm. Theo khảo sát do Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề công cộng AP-NORC công bố ngày 1/10, chỉ 26% số người được hỏi tán thành cách Tổng thống Trump điều hành nền kinh tế, trong khi 17% ủng hộ cách ông xử lý vấn đề chi phí sinh hoạt. Có 71% không tán thành cách ông xử lý cuộc xung đột với Iran.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance vận động tại Florida nhằm hỗ trợ các ứng cử viên Cộng hòa, trong đó có nghị sĩ Byron Donalds, ứng cử viên tranh chức thống đốc bang. Trước đó, ông Vance cũng tham gia vận động tại Texas cho ứng cử viên Eric Flores trong cuộc đua vào Hạ viện.

Giá nhiên liệu tăng trong thời gian qua là một trong những vấn đề được đề cập trong các cuộc vận động. Ông Trump cho rằng giá năng lượng sẽ giảm nhanh và tiếp tục bảo vệ chính sách thuế quan của chính quyền, nhấn mạnh tác động đối với sản xuất trong nước. Nhà Trắng cũng công bố các số liệu nhằm khẳng định những kết quả kinh tế mà chính quyền đạt được.

Trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, toàn bộ 435 ghế tại Hạ viện và 35 trong tổng số 100 ghế tại Thượng viện được bầu lại. Tổng thống Trump không có tên trên lá phiếu, nhưng đã trực tiếp vận động cho nhiều ứng cử viên Cộng hòa.

Tại Texas, ông Trump dành sự ủng hộ cho Tổng chưởng lý bang Ken Paxton trong cuộc đua vào Thượng viện. Theo Washingtonpost, ông Trump dự kiến tiếp tục các hoạt động vận động tại nhiều bang trong tháng 10, trong khi các ứng cử viên hai đảng tập trung vào các cuộc đua vào Quốc hội và cơ quan lập pháp cấp bang.

Lê Hà.