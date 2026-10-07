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Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: 10 bang có thể định hình cục diện chính trị

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 được dự báo có thể tác động đáng kể đến tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ và những năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý, đảng Dân chủ đang mở rộng cạnh tranh tại 10 bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: 10 bang có thể định hình cục diện chính trị

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026 được dự báo có thể tác động đáng kể đến tương quan lực lượng tại Quốc hội Mỹ và những năm còn lại trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Đáng chú ý, đảng Dân chủ đang mở rộng cạnh tranh tại 10 bang vốn được xem là thành trì của đảng Cộng hòa.

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Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: 10 bang có thể định hình cục diện chính trị

Trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, ông Donald Trump giành chiến thắng tại cả 10 bang này với cách biệt từ hai chữ số. Tuy nhiên, trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ, đảng Dân chủ đang gia tăng sức ép tại các cuộc đua vào Thượng viện, trong đó Ohio, Alaska, Iowa và Texas được chú ý nhiều nhất.

Hiện đảng Cộng hòa kiểm soát Thượng viện với 53 ghế, so với 47 ghế của đảng Dân chủ. Để giành quyền kiểm soát Thượng viện, đảng Dân chủ cần giành thêm 4 ghế từ phía Cộng hòa.

Tại Ohio, ứng viên Đảng Dân chủ Sherrod Brown cạnh tranh với ứng cử viên Cộng hòa Jon Husted trong cuộc đua được đánh giá sít sao. Tại Alaska, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Dan Sullivan đối đầu ứng cử viên Dân chủ Mary Peltola.

Iowa cũng trở thành tâm điểm khi Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ashley Hinson cạnh tranh với Hạ nghị sĩ bang thuộc đảng Dân chủ Josh Turek. Tại Texas, Tổng chưởng lý Cộng hòa Ken Paxton đối đầu Hạ nghị sĩ bang thuộc đảng Dân chủ James Talarico.

Ngoài 4 bang trên, đảng Dân chủ còn mở rộng cạnh tranh tại Kansas, Nebraska, Florida, Mississippi, South Carolina và Kentucky. Dù khả năng giành chiến thắng tại nhiều bang vẫn được đánh giá thấp, việc buộc đảng Cộng hòa phải phân bổ nguồn lực để bảo vệ các ghế vốn được coi là an toàn có thể tác động tới chiến lược tranh cử của đảng này.

Nếu đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát một hoặc cả hai viện Quốc hội, đảng này sẽ có thêm khả năng giám sát chính quyền Tổng thống Trump, tác động đến chương trình nghị sự lập pháp và môi trường chính trị trong những năm cuối nhiệm kỳ của ông.

Kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 3/11 sẽ cho thấy mức độ thay đổi của bản đồ chính trị Mỹ sau hai năm đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Trump.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Đảng dân chủ #bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ #Đảng cộng hòa #cạnh tranh #Tổng thống trump

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