Ông Trump dự báo sớm đạt thỏa thuận thuế quan với Canada

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/10 dự báo tranh chấp thương mại với Canada sẽ sớm được giải quyết, song không nêu cụ thể các điều khoản hoặc thời điểm hai nước có thể đạt thỏa thuận. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh chính sách thuế quan trở thành vấn đề đáng chú ý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ ngày 3/11.

Phát biểu tại cuộc vận động ở thành phố Port Huron, bang Michigan, nhằm kêu gọi ủng hộ các ứng cử viên đảng Cộng hòa, ông Trump tiếp tục bảo vệ chính sách thuế quan đối với hàng hóa Canada, đồng thời cáo buộc Ottawa gây bất lợi cho Mỹ trong thương mại. Ông dự báo hai nước sẽ sớm giải quyết tranh chấp, nhưng không nêu cụ thể các điều khoản thỏa thuận.

Hiện, Văn phòng Thủ tướng Canada Mark Carney chưa đưa ra bình luận.

Tranh chấp thương mại đang gây sức ép lên nền kinh tế Michigan, đặc biệt là ngành công nghiệp ô tô tại Detroit, vốn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Rogers cho rằng thuế quan góp phần thu hút đầu tư sản xuất vào bang, song bày tỏ lo ngại về tác động đối với ngành công nghiệp ô tô.

Phát biểu trên chương trình Meet the Press của NBC ngày 25/10, ông Mike Rogers nhận định thuế quan đã góp phần thu hút đầu tư sản xuất vào Michigan, song bày tỏ lo ngại về tác động đối với ngành công nghiệp ô tô và cho rằng vẫn còn những vấn đề cần điều chỉnh.

Trước đó, ngày 23/10, ông Trump bày tỏ lạc quan về triển vọng đàm phán thương mại với Canada và Mexico. Cùng ngày, Washington công bố điều chỉnh phạm vi áp thuế bổ sung 50% đối với một số mặt hàng Canada. Những thay đổi này bao gồm việc loại một số sản phẩm khỏi diện chịu thuế và bổ sung một số mặt hàng khác, dự kiến có hiệu lực từ ngày 30/10.

Về phía Canada, Bộ trưởng phụ trách thương mại với Mỹ Dominic LeBlanc cho biết Ottawa đang đánh giá các điều chỉnh thuế quan của Washington và sẵn sàng đàm phán trên tinh thần xây dựng, hướng tới quan hệ thương mại cùng có lợi. Trong bối cảnh hai nước tiếp tục trao đổi về các vấn đề thương mại, khả năng đạt thỏa thuận trong thời gian tới vẫn chưa được xác định cụ thể.

Minh Phương