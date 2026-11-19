Ấn Độ và Israel ký thỏa thuận mua bán tên lửa trị giá 211,5 triệu USD

Ấn Độ đã ký hợp đồng trị giá khoảng 211 triệu USD với Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) nhằm nâng cấp hệ thống tên lửa phòng không Barak-1 trang bị trên các tàu chiến của hải quân nước này. Thỏa thuận được công bố ngày 18/11, trong bối cảnh New Delhi tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ trên biển và mở rộng hợp tác quốc phòng với Israel.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, hợp đồng bao gồm việc nâng cấp toàn diện phần cứng và phần mềm, thay thế các bộ phận đã lỗi thời, đồng thời cải thiện tính năng và khả năng phòng không của hệ thống. Việc hiện đại hóa được kỳ vọng giúp kéo dài thời gian khai thác Barak-1, tăng cường khả năng bảo vệ các tàu chiến trước những mối đe dọa trên không, trong đó có tên lửa chống hạm và máy bay đối phương.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Ấn Độ chưa công bố số lượng hệ thống sẽ được nâng cấp, những thay đổi kỹ thuật cụ thể cũng như thời gian hoàn tất dự án.

Trước đó, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch hiện đại hóa Barak-1 từ tháng 8/2025, nằm trong chương trình rộng hơn nhằm tăng cường năng lực quân sự, bao gồm cả việc trang bị bệ phóng tên lửa BrahMos và các phương tiện hoạt động tự động trên mặt nước.

Thỏa thuận mới tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Ấn Độ và Israel, vốn trải rộng trên nhiều lĩnh vực như hệ thống phòng thủ tên lửa, radar, thiết bị bay không người lái và bảo vệ hải quân. Hai nước cũng từng phối hợp phát triển hệ thống tên lửa Barak-8, phục vụ nhiệm vụ phòng không tầm trung.

Trong những năm gần đây, hợp tác quốc phòng trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương Ấn Độ - Israel. Theo một số ước tính được truyền thông Israel dẫn lại, hai nước đã ký các thỏa thuận quốc phòng trị giá tổng cộng khoảng 8-10 tỷ USD, tập trung đáng kể vào các hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều tầng.

Ngọc Liên