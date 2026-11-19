IEA cảnh báo cuộc khủng hoảng Trung Đông đe dọa an ninh năng lượng toàn cầu ở mức chưa từng có

Ngày 19/11 Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cảnh báo cuộc khủng hoảng tại Trung Đông đang tạo ra mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay đối với an ninh năng lượng toàn cầu, trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ bị gián đoạn nghiêm trọng và người tiêu dùng ngày càng phải gánh chịu chi phí năng lượng tăng cao.

Trong Báo cáo Triển vọng Năng lượng Thế giới thường niên công bố, IEA nhận định những tác động của cuộc khủng hoảng, bùng phát từ tháng 2 sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran, đang vượt quá khả năng ứng phó của nhiều quốc gia. Cơ quan này cho rằng cuộc khủng hoảng sẽ để lại những ảnh hưởng lâu dài đối với thị trường năng lượng, tương tự các cú sốc dầu mỏ trước đây.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhấn mạnh tình hình tại eo biển Hormuz đang tạo ra mối đe dọa đối với an ninh năng lượng lớn hơn nhiều so với các cuộc khủng hoảng dầu mỏ trong thập niên 1970. Trước khi xung đột bùng phát, tuyến hàng hải này đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu vận chuyển toàn cầu. Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng Vịnh gặp nhiều khó khăn sau khi Iran triển khai các biện pháp phong tỏa và nhắm mục tiêu vào tàu chở dầu trong khu vực.

Bất chấp những nỗ lực của Mỹ nhằm hộ tống tàu thuyền qua eo biển, các tuyến cung ứng vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng. Một số quốc gia sản xuất đã tăng nguồn cung ra thị trường hoặc sử dụng các tuyến vận chuyển thay thế, trong khi Trung Quốc giảm mua dầu từ thị trường quốc tế nhằm hạn chế tác động. Tuy nhiên, theo ông Birol, các biện pháp hỗ trợ của chính phủ mới chỉ giúp giảm bớt một phần áp lực. Người tiêu dùng vẫn phải đối mặt với giá năng lượng cao hơn, thậm chí thiếu hụt nguồn cung tại một số nơi. Khi những nguồn dự phòng dần cạn kiệt, chi phí ứng phó với khủng hoảng ngày càng chuyển sang phía người tiêu dùng.

Báo cáo được công bố trong bối cảnh các nước tham dự Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Thổ Nhĩ Kỳ đang thảo luận về các giải pháp giảm phát thải và bảo đảm chuyển dịch năng lượng.

IEA dự báo, theo kịch bản chính sách hiện hành và các cam kết đã công bố, nhu cầu dầu mỏ toàn cầu có thể đạt đỉnh vào khoảng năm 2030 rồi giảm dần, trong khi nhu cầu khí đốt tiếp tục tăng đến khoảng năm 2035. Cơ quan này đồng thời xây dựng thêm các kịch bản đánh giá tác động nếu khủng hoảng Trung Đông kéo dài.

Lê Hà.