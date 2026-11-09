Ông Trump cho biết khả năng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp nếu đàm phán đạt tiến triển

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/11 cho biết khả năng ông ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran là rất thấp, chừng nào các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột còn đạt tiến triển, mặc dù cả hai nước đều thông báo các tàu thuyền bị tấn công tại hoặc gần eo biển Hormuz.

Ngày 8/11, trả lời phỏng vấn qua điện thoại với kênh CNN, Tổng thống Trump cho biết ông rất ít có khả năng ra lệnh tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, chừng nào các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột còn đạt tiến triển. Theo ông, điều này phụ thuộc vào việc các bên có ký kết được một thỏa thuận đủ chặt chẽ hay không. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo Washington đã xác định các mục tiêu cơ sở hạ tầng tiềm năng, trong đó có 38 cây cầu có thể bị phá hủy chỉ trong vòng một giờ nếu các cuộc tấn công được nối lại.

Chiều cùng ngày, ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng “Lực lượng đặc nhiệm Iron Gate đang được triển khai đầy đủ và phát huy hiệu lực” nhằm vào Iran. Chiến dịch này nhằm siết chặt hoạt động vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật liệu khác thuộc diện trừng phạt của Tehran qua các tuyến biên giới trên bộ và Biển Caspi.

Đáp lại, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố nỗ lực mới của Washington sẽ thất bại và không thể khiến nền kinh tế nước này sụp đổ. Người phát ngôn lực lượng trên, ông Hossein Mohebi, khẳng định Mỹ sẽ không thể áp đặt lệnh phong tỏa kinh tế hay ngăn chặn các kênh liên lạc giữa Iran với các nước láng giềng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột vẫn chưa có đột phá. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 8/11 cho biết một số quốc gia tiếp tục trao đổi với Tehran và đưa ra các đề xuất khác nhau, song các cuộc tiếp xúc chưa đạt được kết quả đáng kể. Ông nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn ưu tiên giải quyết các vấn đề thông qua con đường ngoại giao, nhưng cho rằng những yêu cầu của Iran hiện “không thể chấp nhận được”, thậm chí trong một số trường hợp là “quá đáng, phi lý và thiếu thực tế”. Ngoại trưởng Rubio khẳng định Washington vẫn sẵn sàng xem xét mọi cơ hội đạt được thỏa thuận.

Theo một quan chức cấp cao Iran, Tehran đã gửi đề xuất về vấn đề hạt nhân tới Washington thông qua Qatar. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận sẽ phụ thuộc vào việc Mỹ đáp ứng trước 7 yêu cầu của Iran, trong đó có dỡ bỏ trừng phạt, cho phép tiếp cận các tài sản bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại do chiến tranh. Washington cho rằng vấn đề hạt nhân cần được đưa vào chương trình nghị sự ngay từ các cuộc đàm phán ban đầu.

Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn chưa có tiến triển và Tehran đang chờ xem liệu lập trường của Washington có thay đổi sau “cú sốc” của cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ hay không.

Trong bối cảnh đó, Qatar tiếp tục khẳng định các nỗ lực trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran vẫn đang được duy trì, bác bỏ thông tin cho rằng hai bên đã thất bại trong việc đạt được thỏa thuận.

Thanh Vân