Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì “đường vàng” tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Dải Gaza và tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì tuyến phòng thủ được gọi là “đường vàng” cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas bị giải giáp.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Gaza hôm thứ Tư, ngày 2/9 . Ảnh: Tài khoản X của ông Netanyahu.

Phát biểu tại Gaza ngày 2/9, ông Netanyahu khẳng định Israel đang kiểm soát khu vực này và sẽ tiếp tục giữ tuyến phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh Tel Aviv đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó có giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Theo ông, Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Thủ tướng Israel đồng thời tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục truy quét các tay súng mà Tel Aviv cho là mối đe dọa, qua đó tạo thêm những bước tiến trên thực địa.

“Đường vàng” được quân đội Israel thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza. Theo thỏa thuận, khu vực phía Đông đường này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel, chiếm khoảng 53% diện tích Dải Gaza; trong khi khu vực phía Tây do Hamas kiểm soát và quân đội Israel không triển khai lực lượng hoặc tiến hành hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel được cho là đã từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát, hiện kiểm soát hơn 60% diện tích Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các thành viên “Hội đồng Hòa bình” về Gaza trước đó đã có cuộc gặp Thủ tướng Netanyahu nhằm thúc đẩy kế hoạch được gọi là “kế hoạch hòa bình Gaza”.

Tình hình trên thực địa tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng tái bùng phát. Ảnh: CCTV

Mỹ và Israel đang tìm cách thúc đẩy một kế hoạch rộng hơn liên quan tới tái thiết Gaza và giải giáp Hamas. Tuy nhiên, theo các thông tin được công bố, Washington vẫn cho phép Israel “tạm thời” tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Dải Gaza.

Việc Israel tiếp tục củng cố quyền kiểm soát thực địa trong khi theo đuổi mục tiêu giải giáp Hamas đang đặt ra những thách thức lớn đối với tiến trình ngừng bắn và các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho Gaza. Những diễn biến mới cũng cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu tái thiết Gaza và yêu cầu bảo đảm an ninh của Israel vẫn còn rất lớn, trong khi tình hình trên thực địa tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng tái bùng phát.

Vân Bình

Nguồn: CCTV.