Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Thế giới

Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì “đường vàng” tại Gaza

Vân Bình
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Dải Gaza và tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì tuyến phòng thủ được gọi là “đường vàng” cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas bị giải giáp.

Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì “đường vàng” tại Gaza

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã tới Dải Gaza và tuyên bố quân đội Israel sẽ tiếp tục duy trì tuyến phòng thủ được gọi là “đường vàng” cho đến khi phong trào Hồi giáo Hamas bị giải giáp.

Tin liên quan:

Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì “đường vàng” tại Gaza

Thủ tướng Benjamin Netanyahu tại Gaza hôm thứ Tư, ngày 2/9 . Ảnh: Tài khoản X của ông Netanyahu.

Phát biểu tại Gaza ngày 2/9, ông Netanyahu khẳng định Israel đang kiểm soát khu vực này và sẽ tiếp tục giữ tuyến phòng thủ, đồng thời nhấn mạnh Tel Aviv đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu đề ra, trong đó có giải giáp Hamas và phi quân sự hóa Dải Gaza. Theo ông, Gaza sẽ không còn là mối đe dọa đối với Israel. Thủ tướng Israel đồng thời tuyên bố quân đội nước này sẽ tiếp tục truy quét các tay súng mà Tel Aviv cho là mối đe dọa, qua đó tạo thêm những bước tiến trên thực địa.

“Đường vàng” được quân đội Israel thiết lập theo thỏa thuận ngừng bắn giai đoạn một tại Gaza. Theo thỏa thuận, khu vực phía Đông đường này nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel, chiếm khoảng 53% diện tích Dải Gaza; trong khi khu vực phía Tây do Hamas kiểm soát và quân đội Israel không triển khai lực lượng hoặc tiến hành hoạt động quân sự.

Tuy nhiên, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, Israel được cho là đã từng bước mở rộng phạm vi kiểm soát, hiện kiểm soát hơn 60% diện tích Dải Gaza.

Trong một diễn biến liên quan, Jared Kushner, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cùng các thành viên “Hội đồng Hòa bình” về Gaza trước đó đã có cuộc gặp Thủ tướng Netanyahu nhằm thúc đẩy kế hoạch được gọi là “kế hoạch hòa bình Gaza”.

Ông Netanyahu tuyên bố Israel sẽ duy trì “đường vàng” tại Gaza

Tình hình trên thực địa tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng tái bùng phát. Ảnh: CCTV

Mỹ và Israel đang tìm cách thúc đẩy một kế hoạch rộng hơn liên quan tới tái thiết Gaza và giải giáp Hamas. Tuy nhiên, theo các thông tin được công bố, Washington vẫn cho phép Israel “tạm thời” tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công có mục tiêu nhằm vào Dải Gaza.

Việc Israel tiếp tục củng cố quyền kiểm soát thực địa trong khi theo đuổi mục tiêu giải giáp Hamas đang đặt ra những thách thức lớn đối với tiến trình ngừng bắn và các nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài cho Gaza. Những diễn biến mới cũng cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu tái thiết Gaza và yêu cầu bảo đảm an ninh của Israel vẫn còn rất lớn, trong khi tình hình trên thực địa tiếp tục tiềm ẩn nguy cơ căng thẳng tái bùng phát.

Vân Bình

Nguồn: CCTV.

Từ khóa:

#Quân đội Israel #Dải Gaza #Vàng #Hamas #Kiểm soát #Thủ tướng israel #Tổng thống mỹ donald trump #Phòng thủ #Mục tiêu #Kế hoạch

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Điện mặt trời vượt điện than - bước ngoặt lớn trong cuộc đua năng lượng tái tạo toàn cầu của Trung Quốc

Điện mặt trời vượt điện than - bước ngoặt lớn trong cuộc đua năng lượng tái tạo toàn cầu của Trung Quốc

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Công suất điện Mặt Trời của Trung Quốc lần đầu tiên vượt công suất điện than, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong cơ cấu năng lượng của quốc gia phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới, đồng thời cho thấy khoảng cách ngày càng rõ giữa Trung Quốc...
IAEA phát hiện 73 tấn uranium tự nhiên tại Syria

IAEA phát hiện 73 tấn uranium tự nhiên tại Syria

Thế giới
(Baothanhhoa.vn) - Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đã phát hiện khoảng 73 tấn kim loại uranium tự nhiên chưa được Syria khai báo đầy đủ trong các cuộc thanh sát năm 2024, trong bối cảnh cơ quan này tiếp tục điều tra chương trình hạt nhân của Syria...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh