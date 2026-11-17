Ông Netanyahu cảnh báo châu Âu trước mối đe dọa từ Iran

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Cộng hòa Séc Andrej Babiš tại Jerusalem, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cảnh báo Iran không chỉ là mối đe dọa đối với Israel mà còn trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh châu Âu.

Phát biểu trong cuộc họp báo với thủ tướng Andrej Babiš ngày 16/11, ông Netanyahu cho rằng, các chương trình tên lửa, tham vọng hạt nhân và hoạt động mà Israel cáo buộc Iran hậu thuẫn trong khu vực không bị giới hạn trong phạm vi Trung Đông. Nhà lãnh đạo Israel nhấn mạnh: “Châu Âu không phải là người ngoài cuộc, châu Âu là mục tiêu”, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu nhận thức rõ hơn về những rủi ro an ninh liên quan đến Tehran.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, trong đó có lĩnh vực công nghệ phòng không. Ông Netanyahu cho biết, các hệ thống phòng không do Israel phát triển đang góp phần bảo vệ không phận Cộng hòa Séc, đồng thời hai nước hướng tới hợp tác phát triển các năng lực phòng thủ thế hệ tiếp theo.

Theo thông tin được công bố, Cộng hòa Séc đã tiếp nhận đủ 4 hệ thống phòng không SPYDER do Israel sản xuất vào tháng 9 vừa qua, theo thỏa thuận ký năm 2021. Các hệ thống này do tập đoàn Rafael Advanced Defense Systems phát triển, có khả năng đánh chặn nhiều loại mục tiêu trên không, bao gồm máy bay, thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa. Hai bên cũng trao đổi về khả năng Prague mua thêm các hệ thống phòng không của Israel, trong đó có hệ thống Arrow.

Tại cuộc gặp, ông Netanyahu cũng đề cập đến các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào Iran và các lực lượng mà nước này cho là được Tehran hậu thuẫn tại Trung Đông, khẳng định những chiến dịch này đã làm thay đổi cục diện an ninh khu vực. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Israel thừa nhận các hoạt động quân sự vẫn chưa kết thúc.

Về phần mình, Thủ tướng Andrej Babiš tái khẳng định mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa Séc với Israel. Cộng hòa Séc lâu nay duy trì lập trường ủng hộ Israel trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và an ninh.

Thu Uyên