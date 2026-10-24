Nuôi dúi, hướng phát triển kinh tế mới ở Quảng Bình

Từ vài cặp dúi giống ban đầu, gia đình anh Trần Văn Lãm, ở thôn Triều Công (xã Quảng Bình) từng bước mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo thêm nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển kinh tế mới tại địa phương.

Mô hình nuôi dúi của gia đình anh Trần Văn Lãm, ở thôn Triều Công, xã Quảng Bình cho hiệu quả kinh tế khá.

Trước năm 2019, kinh tế của gia đình anh Trần Văn Lãm phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp và công việc thời vụ. Thu nhập bấp bênh nên cuộc sống gia đình luôn chật vật. Trong quá trình tìm hướng phát triển kinh tế gia đình, anh đã dành thời gian tìm hiểu các mô hình chăn nuôi trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và các kênh thông tin về sản xuất nông nghiệp. Qua tìm hiểu, anh nhận thấy dúi là vật nuôi không đòi hỏi diện tích lớn, thức ăn tương đối dễ kiếm, thời gian chăm sóc không nhiều. Sau đó, anh tìm đến một số cơ sở nuôi dúi trong và ngoài tỉnh để trực tiếp học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật và lựa chọn con giống. Sau khi tìm hiểu thực tế, anh Lãm bàn với vợ xây dựng chuồng trại bắt tay thử nghiệm mô hình. Thời điểm đầu, gia đình chỉ mua chưa đến 10 cặp dúi giống, với giá khoảng 1,4 triệu đồng/cặp.

Những ngày đầu, do chưa có nhiều kinh nghiệm chăm sóc, một số con bị bệnh rồi chết. Không bỏ cuộc, anh Lãm vừa nuôi vừa tìm hiểu thêm về đặc tính sinh trưởng, cách làm chuồng, khẩu phần thức ăn và phòng bệnh cho dúi. Số dúi còn lại tiếp tục được chăm sóc, sau khoảng 6 tháng bắt đầu sinh sản. Từ vài chuồng nuôi ban đầu, gia đình từng bước mở rộng quy mô. Đến nay, khu nuôi được bố trí trong diện tích khoảng hơn 100m2, với hàng chục ô chuồng và hơn 100 cặp dúi bố mẹ, cùng dúi thịt đang trong quá trình sinh trưởng.

Điểm đáng chú ý trong cách làm của gia đình anh Lãm là tận dụng nhà kho sẵn có để giảm chi phí đầu tư. Nền đổ bê tông sạch sẽ, các ô chuồng được ngăn bằng gạch men, kích thước khoảng 50cm mỗi chiều. Các góc tiếp giáp được cố định bằng keo silicon, phía trên lắp màng lưới nhằm hạn chế côn trùng, muỗi. Thiết kế chuồng cũng được tính toán để thuận tiện cho việc vệ sinh. Phần đáy có các khe hở nhỏ, giúp chất thải và thức ăn thừa được đẩy ra ngoài, hạn chế tồn đọng trong chuồng. Anh Lãm chia sẻ: “Nuôi dúi không tốn nhiều thời gian, chi phí đầu tư cũng không quá lớn. Tuy nhiên, người nuôi phải thường xuyên theo dõi, phát hiện sớm những biểu hiện bất thường để có biện pháp phòng bệnh, đồng thời nắm được tình hình sinh trưởng của đàn dúi”.

Một trong những yếu tố giúp gia đình anh Lãm giảm chi phí trong chăn nuôi dúi là tận dụng những loại thức ăn sẵn có phổ biến ở khu vực nông thôn. Dúi trưởng thành được cho ăn một lần mỗi ngày, chủ yếu gồm mía, tre tươi và một lượng nhỏ ngô khô. Với đàn dúi hiện nay, công việc chăm sóc hằng ngày của anh Lãm không mất quá nhiều thời gian. Mỗi ngày anh chỉ mất khoảng 15 phút để dọn dẹp chuồng trại và cho dúi ăn. Dúi trưởng thành mỗi ngày cho ăn một lần, khẩu phần gồm một lóng mía dài khoảng 5cm, một thẻ tre tươi kích thước khoảng 4 x 20cm và khoảng 15 hạt ngô khô. Qua thời gian nuôi, anh Lãm nhận thấy dúi sinh trưởng tương đối phù hợp với điều kiện chăn nuôi của gia đình. Theo tính toán của anh, mỗi năm dúi sinh sản khoảng 3 lứa, mỗi con dúi mẹ có thể sinh từ 3 đến 4 con. Dúi thịt sau khoảng 6 đến 8 tháng nuôi có thể đạt trọng lượng từ 1,5 đến 2,3kg.

Khi số lượng đàn dúi tăng lên, gia đình bắt đầu có sản phẩm để cung ứng ra thị trường. Hiện với hơn 100 cặp dúi bố mẹ, mỗi tháng trang trại xuất bán hơn 10 cặp dúi giống. Dúi giống trọng lượng từ 0,4 đến 0,5kg có giá khoảng 1,2 triệu đồng/cặp; những cặp có trọng lượng lớn hơn có giá từ 1,6 đến 1,8 triệu đồng. Dúi bố mẹ có giá khoảng 3,5 triệu đồng/cặp. Bên cạnh dúi giống, gia đình còn cung cấp dúi thịt cho một số nhà hàng trong và ngoài tỉnh. Giá dúi thịt dao động từ 650.000 đến 800.000 đồng/kg, mỗi năm mô hình cho doanh thu vài trăm triệu đồng.

Không chỉ tạo thêm thu nhập cho gia đình, mô hình nuôi dúi của gia đình anh Lãm còn mở ra một hướng chăn nuôi mới ở Quảng Bình với gần chục hộ đang phát triển nghề.

Bài và ảnh: Lương Khánh