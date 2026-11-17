Bảo đảm nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm

Trước dự báo sức mua dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sẽ tăng từ 10 - 20%, các vùng chuyên canh nông nghiệp, trang trại chăn nuôi và doanh nghiệp chế biến, người dân đang dồn lực mở rộng quy mô sản xuất, chuẩn hóa quy trình để bảo đảm nguồn cung thực phẩm cho thị trường.

HTX mắc ca Thành Phát, xã Như Xuân sẵn sàng các sản phẩm để cung ứng cho thị trường dịp cuối năm.

Tại vùng rau an toàn tập trung ở xã Thiệu Hóa, ngay từ sáng sớm, các thành viên của HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng đã tất bật thu hoạch lứa rau vụ đông sớm và chăm sóc các diện tích mới xuống giống để kịp lứa thu hoạch giáp tết. Ông Nguyễn Văn Dương, Giám đốc HTX dịch vụ nông nghiệp Thiệu Hưng, chia sẻ: “Năm nay, thời tiết đầu vụ có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng nhờ chủ động điều tiết lịch thời vụ nên toàn bộ hơn 30ha rau màu của HTX đều sinh trưởng tốt. Để bảo đảm nguồn cung cho các bếp ăn tập thể và hệ thống siêu thị dịp cuối năm, chúng tôi đã hướng dẫn các hộ thành viên và người dân tuân thủ quy định về sản xuất an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP để vừa bảo đảm sản lượng và chất lượng sản phẩm”.

Không chỉ ở lĩnh vực trồng trọt, tại các vùng chăn nuôi trọng điểm cùng với việc phòng chống dịch bệnh thì nhịp độ tái đàn vỗ béo gia súc, gia cầm cũng đang được quan tâm. Tại trang trại chăn nuôi gà của anh Đỗ Xuân Dương ở thôn Mậu Xuân, xã Nga Thắng công tác khử trùng, kiểm soát dịch bệnh được thực hiện nghiêm ngặt 24/24 giờ để bảo đảm an toàn dịch bệnh và năng suất.

Anh Dương cho biết: “Rút kinh nghiệm từ những biến động giá cả và dịch bệnh các năm trước, năm nay chúng tôi đầu tư thêm hệ thống làm mát, đệm lót sinh học và nguồn thức ăn phối trộn chuẩn dinh dưỡng. Dự kiến từ nay đến Tết Nguyên đán, trang trại sẽ xuất chuồng khoảng 40.000 con gà đạt chuẩn, tương đương khoảng 120 tấn, tăng gần 30% so với ngày thường. Cùng với đó, hơn 60% nguồn hàng này đã được Công ty TNHH De Heus Việt Nam đặt mua để chế biến cung ứng cho thị trường dịp cuối năm”.

Bắt nhịp với sự chủ động từ vùng nguyên liệu, khối doanh nghiệp chế biến và hệ thống phân phối bán lẻ tại trung tâm tỉnh cũng đang chạy đua với thời gian để lấp đầy các kho dự trữ. Cơ sở sản xuất Quế Food, phường Hạc Thành đã bắt đầu tăng ca sản xuất, các dây chuyền đóng gói giò chả, xúc xích và sơ chế thịt mát hoạt động liên tục; sản phẩm sau khi kiểm định đều được hút chân không, dán tem truy xuất nguồn gốc QR Code trước khi đưa vào kho lạnh bảo quản.

Bà Nguyễn Thị Quế, chủ cơ sở sản xuất, cho biết: "Khách hàng dịp cuối năm không chỉ cần đủ hàng mà yêu cầu rất khắt khe về độ tươi ngon và nguồn gốc rõ ràng. Từ đầu tháng 11, chúng tôi đã làm việc với một số HTX và trang trại nuôi gà, lợn chất lượng tốt để ký hợp đồng thu mua nguyên liệu với giá bảo đảm. Nhờ cắt giảm được các khâu trung gian, nên dự kiến, dịp cuối năm chúng tôi sẽ đưa ra thị trường những sản phẩm chất lượng với giá thành bình ổn nhất; đồng thời thương hiệu Quế Food cũng xây dựng những combo, sét hàng tiết kiệm để tri ân người tiêu dùng”.

Mặc dù đa phần các HTX, doanh nghiệp và người sản xuất trên địa bàn tỉnh đều chủ động trong việc sản xuất, dự trữ hàng hóa, kết nối tiêu thụ sản phẩm; song để đồng hành cùng các đơn vị, thời gian qua, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức các hội nghị kết nối cung - cầu, đưa hàng Việt về nông thôn... giúp hàng chục HTX ký kết được hợp đồng tiêu thụ bền vững. Cùng với đó, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh cũng đã mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, tập trung vào các tuyến giao thông trọng điểm, chợ đầu mối và cơ sở kinh doanh thực phẩm kiên quyết xử lý các hành vi găm hàng, thổi giá và ngăn chặn thực phẩm bẩn tràn vào địa bàn.

Sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp, HTX, người dân cùng sự vào cuộc sát sao của các sở, ngành chức năng đã tạo nên “lá chắn” vững chắc cho thị trường thực phẩm trên địa bàn tỉnh dịp cuối năm. Đồng thời, ngăn chặn tình trạng khan hàng, sốt giá, bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của Nhân dân và an sinh xã hội.

Bài và ảnh: Lê Hòa