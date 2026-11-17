Từng bước thay đổi thói quen giao dịch trong tín dụng chính sách

Bằng cách hướng dẫn trực tiếp, kiên trì đồng hành của cán bộ ngân hàng và các tổ tiết kiệm và vay vốn, phương thức giao dịch mới đang từng bước được người dân đón nhận, góp phần nâng cao tính an toàn, minh bạch trong hoạt động tín dụng chính sách.

Cán bộ NHCSXH Ngọc Lặc hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.

Trước đây, cứ đến kỳ nộp lãi khoản vay 100 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm, ông Trịnh Minh Hải (sinh năm 1963), ở xã Minh Sơn, lại phải đến gặp tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nộp tiền. Công việc chăn nuôi, làm vườn đôi khi khiến ông không chủ động được thời gian, nhất là những ngày bận rộn. Từ tháng 3/2026, khi được hướng dẫn, ông Hải chuyển tiền lãi trực tiếp qua tài khoản tại Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH). Thay vì phải đi lại, giờ đây ông chỉ cần sử dụng điện thoại, thực hiện vài thao tác chuyển khoản là hoàn thành nghĩa vụ trả lãi. Ông Hải chia sẻ: “Do tuổi đã cao, nên tôi ngại tiếp cận với công nghệ và chủ yếu giao dịch bằng tiền mặt. Được con hướng dẫn từ những thao tác đơn giản như chuyển tiền thanh toán điện, nước, mua sắm hằng ngày, tôi dần sử dụng thành thạo điện thoại. Vì vậy, khi NHCSXH triển khai thu lãi qua tài khoản, tôi không còn quá bỡ ngỡ”.

Từ câu chuyện của ông Hải có thể thấy, rào cản lớn nhất trong chuyển đổi phương thức giao dịch đối với một bộ phận người vay không hẳn nằm ở điều kiện tiếp cận công nghệ, mà trước hết là thói quen và tâm lý e ngại khi sử dụng các dịch vụ mới. Khi được hướng dẫn cụ thể, bắt đầu từ những giao dịch nhỏ, người dân có thể từng bước làm quen và chủ động hơn trong các hoạt động thanh toán.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn thôn 6, xã Minh Sơn, cho biết: “Tổ có 33 thành viên thực hiện chuyển tiền lãi, tiền gửi tiết kiệm qua tài khoản. Khi mới triển khai, không ít thành viên chưa hiểu rõ quy trình, một số người chưa có tài khoản ngân hàng hoặc không sử dụng điện thoại thông minh. Để khắc phục, tôi tranh thủ các buổi sinh hoạt tổ để hướng dẫn, đồng thời thông báo cụ thể số tiền lãi phải nộp hằng tháng đến từng hộ. Với mỗi giao dịch, các thành viên được nhắc kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản, số tài khoản và số tiền trước khi chuyển. Những người chưa có tài khoản được hỗ trợ đăng ký; người lớn tuổi được khuyến khích nhờ con cháu giúp đỡ khi thao tác. Ban đầu nhiều người còn lúng túng, nhất là những người lớn tuổi chưa quen dùng điện thoại. Nhưng khi được hướng dẫn và thực hiện vài lần, mọi người nhận thấy cách làm này thuận tiện nên dần chuyển sang sử dụng”.

Việc chuyển từ giao dịch tiền mặt sang thanh toán qua tài khoản là một trong những nội dung được NHCSXH Thanh Hóa tập trung triển khai nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách. Thay đổi này không chỉ giúp người vay tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà còn tạo thuận lợi cho việc theo dõi, đối chiếu các khoản thu, chi, hạn chế sai sót và nâng cao tính công khai, minh bạch. Tuy nhiên, đặc thù khách hàng của NHCSXH khiến quá trình chuyển đổi không thể thực hiện đồng loạt trong thời gian ngắn. Phần lớn người vay thuộc nhóm thu nhập thấp, sinh sống ở khu vực nông thôn, miền núi; một bộ phận đã quen với phương thức giao dịch tiền mặt trong nhiều năm. Không ít người lớn tuổi chưa có điện thoại thông minh, chưa có tài khoản ngân hàng hoặc chưa thành thạo các thao tác trên ứng dụng điện tử. Bên cạnh đó, tâm lý lo chuyển nhầm tài khoản, mất tiền khi giao dịch trực tuyến cũng khiến một số hộ còn dè dặt.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa cho biết: “Để mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt, ngân hàng đang phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác và tổ tiết kiệm và vay vốn tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện. Trong đó, việc hỗ trợ được triển khai phù hợp với từng nhóm đối tượng, chú trọng những người lớn tuổi, ít tiếp xúc với công nghệ, giúp người vay hiểu quy trình và từng bước sử dụng thành thạo, bảo đảm an toàn trong giao dịch”.

Tính đến tháng 9/2026, Chi nhánh NHCSXH Thanh Hóa đang quản lý tổng dư nợ khoảng 18.300 tỷ đồng, với hơn 236.000 khách hàng còn dư nợ. Quy mô tín dụng lớn, số lượng khách hàng đông và địa bàn hoạt động rộng đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, theo dõi và phục vụ người vay. Trong bối cảnh đó, việc đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt góp phần giảm khối lượng giao dịch tiền mặt, hỗ trợ kiểm soát dòng tiền, đối chiếu thông tin và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn tín dụng chính sách.

Bài và ảnh: Đức Thanh