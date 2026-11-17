Chặng nước rút các dự án giao thông trọng điểm

Thanh Hóa đang triển khai hàng chục dự án giao thông trọng điểm, từng bước hoàn thiện mạng lưới kết nối đô thị, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và các trung tâm du lịch. Trong giai đoạn cuối năm, nhiều công trình đang bước vào chặng nước rút. Trên các công trường, không khí thi công diễn ra khẩn trương, chủ đầu tư và nhà thầu tập trung cao nhất nguồn lực, quyết liệt tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đưa các dự án về đích theo kế hoạch.

Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Thạch Châu thuộc Dự án đường ven biển đoạn Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thi công

Tuyến đường kết nối từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa dài gần 19km, tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Quá trình triển khai, dự án từng gặp nhiều khó khăn về giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, năng lực nhà thầu và điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và chính quyền các địa phương, những điểm nghẽn lớn từng bước được tháo gỡ, tạo điều kiện để các nhà thầu tập trung thi công. Đến ngày 15/11/2026, 4 cây cầu, 81 cống thoát nước đã hoàn thành; thảm bê tông nhựa trên tuyến cơ bản hoàn thành, giá trị thực hiện đạt khoảng 98% giá trị hợp đồng. Các đơn vị đang tập trung hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, bảo đảm chất lượng công trình.

Ông Trần Đức Trọng, Phó Giám đốc Ban QLDA đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa cho biết: “Để hoàn thành các hạng mục của dự án, chủ đầu tư đang chỉ đạo các nhà thầu hoàn thiện những phần việc còn lại, đưa tuyến đường vào sử dụng đúng kế hoạch, phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của các phường, xã nơi tuyến đường đi qua”.

Tại tuyến đường Voi - Sầm Sơn, không khí thi công cũng đang hết sức khẩn trương. Dự án có chiều dài hơn 11km, tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 30/11/2026, công trình phải cơ bản hoàn thành và thực hiện thông xe kỹ thuật. Đây là áp lực tiến độ lớn, đòi hỏi các đơn vị liên quan phải tập trung cao độ, có giải pháp tổ chức thi công linh hoạt, hiệu quả.

Để bảo đảm tiến độ, chủ đầu tư đã rà soát năng lực các nhà thầu, kiên quyết điều chuyển khối lượng còn lại của đơn vị thi công không đáp ứng yêu cầu sang các nhà thầu khác trong liên danh. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc tiến độ, yêu cầu các đơn vị bổ sung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công liên tục. Đến nay, khối lượng thực hiện toàn dự án đạt gần 90%. Các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện những hạng mục còn lại, quyết tâm đáp ứng kế hoạch đề ra.

Ông Lê Văn Quyết, Chỉ huy trưởng công trường, Công ty TNHH Tân Thành 8 cho biết: “Sau khi được điều chuyển khối lượng, Công ty TNHH Tân Thành 8 đã chủ động huy động thêm nhân lực, máy móc, thiết bị để tổ chức thi công. Đến nay, khối lượng công việc đơn vị đảm nhận đạt trên 90%. Nhà thầu đang tranh thủ tối đa thời gian, tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp để bảo đảm tiến độ chung của dự án”.

Quyết liệt điều hành, nhanh chóng đưa các dự án về đích

Không chỉ ở hai dự án trên, nhiều công trình giao thông trọng điểm của tỉnh như đường ven biển đoạn Tiên Trang - Khu Kinh tế Nghi Sơn; đường nối TP Thanh Hóa cũ với Cảng Hàng không Thọ Xuân; Đại lộ Nam sông Mã; đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi Cảng Nghi Sơn... cũng đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Nhà thầu gấp rút thi công hoàn thành những đoạn cuối cùng tuyến đường kết nối từ Khu công nghiệp Bỉm Sơn đến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn - Hoằng Hóa.

Trước yêu cầu về đích đúng kế hoạch, các chủ đầu tư thường xuyên bám sát công trường, kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn về mặt bằng, vật liệu và hạ tầng kỹ thuật. Các nhà thầu tập trung bổ sung nhân lực, máy móc, tổ chức nhiều mũi thi công, tăng ca, tăng kíp. Trước diễn biến thời tiết bất lợi, các đơn vị chủ động điều chỉnh phương án thi công, tranh thủ tối đa những ngày thuận lợi để đẩy nhanh khối lượng. Công tác chỉ đạo, điều hành được duy trì thường xuyên, liên tục, gắn tiến độ với trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị.

Ông Lê Hồng Hiếu, Phó phòng Dự án khu vực Nghi Sơn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Thanh Hóa cho biết: “Chúng tôi đang tập trung chỉ đạo, yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tăng ca, tăng kíp, tổ chức thi công liên tục để bù đắp khối lượng bị chậm do ảnh hưởng của thời tiết. Đồng thời, tranh thủ tối đa thời gian thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ các hạng mục, quyết tâm hoàn thành các dự án đúng kế hoạch trong chặng nước rút”.

Chặng nước rút đòi hỏi các dự án không chỉ tăng tốc về tiến độ mà còn phải bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư. Khi hoàn thành, những công trình này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, tăng cường kết nối các vùng kinh tế, mở rộng không gian phát triển, tạo động lực thu hút đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bài và ảnh: Tiến Dũng