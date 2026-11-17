Đa dạng thị trường - Chìa khóa xuất khẩu bền vững

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu liên tục biến động, việc mở rộng thị trường, khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do và chủ động tìm kiếm những đối tác mới đang trở thành hướng đi tất yếu của doanh nghiệp Thanh Hóa.

Nhiều doanh nghiệp Thanh Hóa tận dụng hiệu quả các FTA để linh hoạt đa dạng thị trường. Ảnh: THANH THẢO

Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới đã nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ chiến lược trong hội nhập kinh tế là phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, mở ra không gian phát triển mới và tạo đòn bẩy quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp tự tin vươn xa.

Đa dạng thị trường, giữ vững tăng trưởng xuất khẩu

Nếu như trước đây, Công ty TNHH S&D Thanh Hóa (xã Triệu Sơn) chỉ tập trung sản xuất một vài mã hàng chủ lực là hàng dệt kim xuất khẩu sang thị trường Mỹ, thì hiện nay, đơn vị đã chủ động đầu tư thêm các dây chuyền máy móc hiện đại để sản xuất đa dạng các mã hàng dệt thoi như quần áo thời trang, chân váy... nhằm mở rộng thị trường sang các nước châu Âu và Hàn Quốc.

Ông Lê Văn Bắc, giám đốc điều hành công ty chia sẻ: “Nếu không thích ứng và không thay đổi thì chắc chắn chúng tôi không có việc làm đầy đủ và không bám sát được mục tiêu đặt ra trong 2 tháng cuối năm là giữ vững mức tăng trưởng doanh thu từ 10 - 15% so với cùng kỳ. Công ty cũng rất mong các sở, ban, ngành tiếp tục tạo điều kiện tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường tiếp xúc với nhà đầu tư nước ngoài, nhất là trong ngành hàng dệt may để có nhiều sự lựa chọn hơn về nguồn hàng”.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có hơn 300 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu 55 chủng loại hàng hóa sang 68 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đánh giá của Sở Công Thương, hoạt động xuất khẩu hiện vẫn đối diện với nhiều khó khăn, nhất là với các mặt hàng chủ lực và thị trường lớn khi nhu cầu thế giới phục hồi chậm, sức ép cạnh tranh cùng rào cản kỹ thuật, thuế quan ngày càng khắt khe. Thực tiễn cho thấy, khi phụ thuộc quá lớn vào một hoặc một vài thị trường, doanh nghiệp sẽ rất dễ bị tổn thương trước những thay đổi về chính sách hay sức mua. Do đó, đa dạng hóa thị trường, thực hiện chiến lược “không bỏ trứng vào một giỏ” để tránh rủi ro là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu được nhiều đơn vị thực hiện.

Từng tập trung mạnh vào thị trường châu Âu và Mỹ, hiện nay Công ty TNHH 888 (xã Quảng Ngọc) đang mở rộng thêm các thị trường mới như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Mỹ và châu Phi. Ông Nguyễn Hồng Linh, Trưởng phòng Kế hoạch và Xuất nhập khẩu Công ty TNHH 888 chia sẻ: “Việc chủ động tìm kiếm các thị trường mới giúp nguồn hàng dồi dào hơn cho cả năm, tạo đòn bẩy để công ty hoàn thành mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 10% trong năm 2026”.

Khẳng định chiến lược đa dạng hóa thị trường là hướng đi tất yếu, ông Nguyễn Văn Quỳnh, Giám đốc Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nông sản Việt (phường Nguyệt Viên) cho biết: “Trước đây, việc phụ thuộc vào một vài thị trường truyền thống khiến doanh nghiệp dễ bị thụ động khi có biến động về giá hay chính sách. Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn mới về phát thải xanh, chứng chỉ xuất xứ ngày càng khắt khe đòi hỏi doanh nghiệp phải tự làm mới mình để thích ứng. Do đó, ngoài việc tiếp tục duy trì các thị trường truyền thống ở châu Âu, Đông Âu, sắp tới chúng tôi sẽ kết nối thêm các thị trường mới tại châu Á. Dù rất khó khăn, năm nay công ty vẫn quyết tâm đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ”.

Tận dụng dư địa từ các FTA thế hệ mới để đa dạng thị trường

Hiện nay, Việt Nam đã ký kết 17 Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận hơn 60 nền kinh tế trên thế giới. Triển khai Nghị quyết 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các FTA đã ký kết đang được các bộ, ngành và địa phương tích cực đẩy mạnh. Cơ hội mở rộng thị trường của doanh nghiệp Thanh Hóa cũng đang được hỗ trợ từ việc thực thi các hiệp định thương mại tự do. Năm 2025, Thanh Hóa đạt 30,93/40 điểm FTA Index, thuộc nhóm “Tốt”, xếp thứ 3 trong 34 tỉnh, thành phố được đánh giá. Cả 4 trụ cột của FTA Index của tỉnh đều nằm trong tốp 5 toàn quốc, giúp doanh nghiệp của tỉnh tiếp cận thông tin, tận dụng ưu đãi thuế quan và tìm kiếm thêm thị trường.

Tuy nhiên, đa dạng hóa thị trường cũng đặt ra yêu cầu thay đổi cách thức xuất khẩu. Nếu chỉ xuất khẩu nguyên liệu hoặc gia công theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp sẽ khó tạo dựng vị thế lâu dài. Thay vào đó, cần tăng tỷ trọng chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì và phát triển sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng.

Bà Nguyễn Việt Chi, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương) khuyến nghị: “Trước hết, doanh nghiệp cần xác định các thị trường mục tiêu phù hợp với năng lực sản phẩm, sau đó nghiên cứu nhu cầu, đối thủ cạnh tranh, chính sách nhập khẩu và hệ thống phân phối tại từng thị trường. Doanh nghiệp cũng cần chủ động nắm bắt, nghiên cứu các cam kết trong lĩnh vực thương mại hàng hóa liên quan đến thuế quan, quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm; tích cực tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, làm thế nào tận dụng toàn bộ hệ thống 17 FTA đã ký kết để đa dạng hóa thị trường hiệu quả”.

10 tháng năm 2026, xuất khẩu hàng hóa của tỉnh đạt hơn 6,5 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ và đạt 76,9% kế hoạch năm. Trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng khó dự đoán, chủ động đa dạng hóa thị trường xuất khẩu không còn là lựa chọn mang tính dài hạn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Việc thực hiện đồng bộ giải pháp này cùng với nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyển đổi xanh và đẩy mạnh chế biến sâu sẽ giúp doanh nghiệp tăng khả năng chống chịu, tạo nền tảng cho xuất khẩu tăng trưởng bền vững.

THANH THẢO