Công ty CP Mía đường Lam Sơn phát huy vai trò người lao động trong phát triển doanh nghiệp

Bảo đảm việc làm, ổn định thu nhập, cải thiện điều kiện lao động và phát huy sáng kiến của công nhân là những nhiệm vụ trọng tâm được Công ty CP Mía đường Lam Sơn đặt ra nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Toàn cảnh Hội nghị người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn năm 2026.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn và đại biểu dự Hội nghị.

Ông Lê Văn Phương, Tổng Giám đốc và ông Lê Quang Mây, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn đồng chủ trì hội nghị.

Chiều 16/11, Công ty CP Mía đường Lam Sơn tổ chức Hội nghị người lao động năm 2026 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, việc làm, thu nhập và các chế độ, chính sách đối với người lao động; đồng thời thảo luận giải pháp thực hiện nhiệm vụ niên độ 2026-2027.

Ông Lê Văn Quang, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Mía đường Lam Sơn báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hội nghị.

Cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn dự hội nghị.

Kết thúc niên độ 2025-2026, doanh thu hợp nhất của Công ty CP Mía đường Lam Sơn đạt 2.319,8 tỷ đồng, bằng 76,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế đạt 67,88 tỷ đồng, bằng 50,3% kế hoạch. Năm qua, LASUCO đánh dấu bước chuyển mình và khẳng định hướng đi đúng đắn khi đầu tư phát triển mạnh hệ thống bán lẻ, đưa cơ cấu bán lẻ tăng trưởng nhanh đạt mục tiêu đề ra. Công tác xuất nhập khẩu tiếp tục được chú trọng để đưa các sản phẩm đường, đồ uống, nước giải khát sang các thị trường như Trung Quốc, Trung Đông, Nhật Bản, Hàn Quốc...

Ông Lê Huy Hùng, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn báo cáo hoạt động công đoàn và các đề xuất, kiến nghị của người lao động.

Hiện nay, toàn Công ty CP Mía đường Lam Sơn có 733 lao động, trong đó 717 là đoàn viên công đoàn. Năm qua, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn do giá đường giảm, chi phí đầu vào tăng và cạnh tranh thị trường gay gắt..., Công ty CP Mía đường Lam Sơn vẫn bảo đảm việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động với thu nhập bình quân đạt 11,2 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với thực hiện các chế độ tiền lương, bảo hiểm và phúc lợi, công ty chú trọng cải thiện bữa ăn ca, điều kiện làm việc, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, chăm lo đời sống đoàn viên. Công ty đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc và chăm sóc sức khỏe cho người lao động toàn đơn vị.

Cùng với đó, phong trào thi đua lao động sáng tạo tiếp tục được đẩy mạnh, 7 sáng kiến được áp dụng trong sản xuất, mang lại giá trị làm lợi gần 7 tỷ đồng.

Đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, hội nghị ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của người lao động và đạt được sự đồng thuận cao đối với các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026. Trong đó, trọng tâm là thảo luận các giải pháp hoàn thành mục tiêu sản xuất vụ ép niên độ 2026-2027; kiến nghị về tiền lương, phụ cấp, bữa ăn ca, chế độ làm việc ngoài vụ và đào tạo nguồn nhân lực kế cận.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, toàn công ty tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo gắn với các vấn đề thực tế ở từng tổ, đội; phát động đăng ký chỉ tiêu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hội nghị nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao của tập thể cán bộ, nhân viên và người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn ký kết thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị người lao động năm 2026.

Hội nghị lần này cũng đã xem xét sửa đổi, thông qua Thỏa ước lao động tập thể năm 2026, bầu Ban đại diện đối thoại của tập thể người lao động và phát động phong trào thi đua sản xuất niên độ mới.

Ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Mía đường Lam Sơn và đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam” cho hai cá nhân.

Công ty CP Mía đường Lam Sơn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Với sự đồng thuận, nhất trí cao, Hội nghị người lao động Công ty CP Mía đường Lam Sơn năm 2026 đã được tổ chức thành công. Việc tăng cường đối thoại, giải quyết kịp thời kiến nghị và hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp với người lao động được Công ty CP Mía đường Lam Sơn xác định là nền tảng quan trọng để ổn định nguồn nhân lực, nâng cao năng suất và phát triển bền vững.

Nguyễn Lương