Nữ cán bộ công đoàn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động, nhiều nữ cán bộ công đoàn đã thể hiện tinh thần tận tụy, trí tuệ và bản lĩnh. Nổi bật trong số đó là chị Lê Thị Thương, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam, người nhiều năm qua luôn hết lòng vì quyền lợi, đời sống của hàng chục nghìn công nhân lao động, đồng thời vẫn chu toàn trách nhiệm trong gia đình.

Chị Lê Thị Thương được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2020 - 2025.

Chị Thương chia sẻ: “Tôi cho rằng, cán bộ công đoàn không chỉ bảo vệ quyền lợi người lao động (NLĐ) mà còn phải là người bạn đồng hành, gần gũi, sẵn sàng lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của công nhân. Mỗi việc làm của mình đều hướng tới mục tiêu duy nhất là bảo vệ quyền lợi, mang lại niềm tin và hạnh phúc cho công nhân”.

Từ suy nghĩ đó, chị Thương cùng Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Giày Annora Việt Nam luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc doanh nghiệp (DN) trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ, đặc biệt là lao động nữ - lực lượng chiếm 88% lao động trong công ty. Hằng năm, chị Thương tham mưu với ban chấp hành công đoàn công ty giám sát chặt chẽ việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động; kịp thời phát hiện, tháo gỡ những vướng mắc nảy sinh; tham gia cùng DN sửa đổi, bổ sung nội quy lao động phù hợp với quy định hiện hành và tình hình sản xuất thực tế. Nhờ đó, các chính sách về tiền lương, thưởng, phúc lợi được đảm bảo, môi trường làm việc ngày càng ổn định. Đặc biệt, chị đã góp phần xây dựng hệ thống đánh giá vị trí việc làm rõ ràng, giúp 80% công nhân được hưởng các loại phụ cấp như độc hại, hiệu suất kỹ thuật, nặng nhọc... tạo động lực khuyến khích NLĐ gắn bó lâu dài với DN.

Là nữ cán bộ công đoàn làm việc tại DN có số lượng lao động lớn nhất tỉnh Thanh Hóa hiện nay (gần 21.000 người), chị Thương luôn xác định rõ trọng trách của mình là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Với tinh thần trách nhiệm cao, chị đã tham mưu hiệu quả cho ban chấp hành công đoàn công ty xây dựng chương trình công tác hàng năm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung các quy chế hoạt động phù hợp với thực tế sản xuất. Chị Thương đặc biệt chú trọng công tác thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ, nhất là lao động nữ. Trong đó có những quy định nhân văn như: lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 được làm việc 7 tiếng nhưng tính lương 8 tiếng, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ 50.000 đồng/cháu/tháng, không tổ chức tăng ca vào các ngày lễ 8/3, 20/10, 1/6...

Trong công tác đại diện, bảo vệ NLĐ, chị luôn thể hiện vai trò là cầu nối tin cậy giữa công nhân và lãnh đạo DN. Mỗi năm, công đoàn phối hợp tổ chức từ 5 đến 6 cuộc đối thoại định kỳ, mỗi cuộc giải quyết hàng chục kiến nghị của công nhân. Bên cạnh đó, hòm thư góp ý được đặt tại các phân xưởng giúp công đoàn kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Chị Thương còn tích cực tham mưu cho công đoàn và DN hàng tháng đến nhà 5 đến 10 gia đình công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thăm hỏi, động viên và tặng quà, trị giá 3 triệu đồng/gia đình. Qua những chuyến đi ấy, ban lãnh đạo DN hiểu hơn về cuộc sống của công nhân, từ đó có thêm nhiều chính sách phúc lợi thiết thực như hỗ trợ tiền ăn ca đêm, thưởng lễ tết, nhận người thân công nhân vào làm việc, giúp sửa chữa nhà cho công nhân khó khăn.

Chị Thương cũng là người khởi xướng nhiều hoạt động chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân. Trong giai đoạn 2020-2025, chị đã tham mưu thành lập câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền hơi, tổ chức các giải thể thao với hàng trăm vận động viên tham gia. Dưới sự tham mưu của chị, công đoàn công ty triển khai các mô hình sáng tạo như “Góc văn hóa công nhân”, “Tổ bà bầu - nuôi con nhỏ”, “3V - vì tổ chức công đoàn, vì NLĐ, vì sự phát triển bền vững của DN”. Các mô hình này đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần gắn kết NLĐ, xây dựng văn hóa DN lành mạnh, nhân văn.

Bên cạnh đó, chị Thương nỗ lực nghiên cứu, sáng tạo những sáng kiến trong quá trình lao động, được áp dụng hiệu quả trong nhà máy. Tiêu biểu là các sáng kiến: “Cụ thể hóa hình thức tuyên truyền thông qua mô hình tổ chức hội thi “Tìm hiểu nội quy lao động trực tuyến” cho công nhân lao động tại DN”; “Nâng cao chất lượng tập huấn kỹ năng thương lượng, đối thoại cho tổ trưởng công đoàn tại DN có đông công nhân lao động”...

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, chị Lê Thị Thương đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biểu dương là cá nhân tiêu biểu xuất sắc toàn quốc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, giai đoạn 2020-2025.

Thanh Huê