Nông dân chung tay bảo vệ môi trường nông thôn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ô nhiễm môi trường ngày càng tác động mạnh mẽ đến khu vực nông thôn, các cấp hội nông dân (HND) trong tỉnh đã, đang trở thành lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường (BVMT) hiệu quả, thiết thực. Với lợi thế hiểu địa bàn, gắn bó sâu sắc với hội viên và khả năng huy động nguồn lực tại chỗ, HND các xã, phường đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong bảo vệ môi trường trên những cánh đồng, dòng kênh hay biến làng quê thành không gian xanh - sạch - đẹp.

Hội Nông dân tỉnh hỗ trợ vật dụng, thiết bị phục vụ công tác bảo vệ môi trường tại xã Thường Xuân nhân dịp tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6).

Thực hiện chương trình phối hợp hành động BVMT giữa HND tỉnh với Sở Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, HND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động công tác BVMT. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo HND 166 xã, phường triển khai thực hiện hiệu quả, như hướng dẫn tuyên truyền chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, BVMT; tổ chức các hoạt động làm cho thế giới sạch hơn, xây dựng mô hình thu gom rác thải và các dự án về BVMT... Cùng với đó, các cấp HND tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 18/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BVMT đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Từ năm 2024 đến nay, các cấp HND trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào nông dân thực hiện vệ sinh môi trường, như tập huấn xử lý rơm rạ sau thu hoạch; sử dụng chế phẩm sinh học vào sản xuất, xử lý chất thải, nước thải, mùi trong chăn nuôi. Đồng thời, chủ động xây dựng 166 mô hình HND tham gia thực hiện các tiêu chí về an toàn thực phẩm; 553 mô hình tổ tự quản bảo vệ môi trường; 95 tổ nông dân tự quản về phân loại, xử lý rác thải; xây dựng trên 1.000 bể chứa, cống đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng, trao 416 thùng thu gom rác thải, 50 bể đựng vỏ thuốc bảo vệ thực vật, xây dựng 547 thùng thu gom xử lý rác thải thành phân bón tại hộ gia đình... Đi liền với đó, các cơ sở hội đồng loạt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn vào tuần thứ 3 của tháng 9 bằng những việc làm cụ thể, như: Tuyên truyền, truyền thông về các hoạt động BVMT với 11.597 lượt người tham gia; xây dựng 58 bể ủ rác thải hữu cơ thành phân bón; trồng gần 100.000 cây xanh, cây cảnh và cây bóng mát. Tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tổ tự quản “Thu gom rác thải trên các kênh, mương”, “Thu gom vỏ thuốc BVTV trên các cánh đồng", “Đường sạch, rào xanh, người dân thân thiện”, “Ngày chủ nhật xanh”. Các mô hình nông dân BVMT đang hoạt động hiệu quả, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo hội viên nông dân, cộng đồng tham gia.

Chung tay BVMT, 2 năm qua, HND tỉnh đã chủ trì, phối hợp mở 20 lớp tập huấn hướng dẫn quy trình thu gom, phân loại, xử lý rác thải hữu cơ làm phân bón; thành lập 20 tổ tự quản về BVMT; hỗ trợ 20 xe thu gom rác thải cho các địa phương; xây dựng 4 mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón” tại 4 xã Xuân Hòa, Hồ Vương, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia với 200 hộ tham gia; hỗ trợ 200 thùng chứa rác thải sinh hoạt loại 2 ngăn, dùng để phân loại rác; hỗ trợ 20 bể ủ rác hữu cơ thành phân bón và chế phẩm sinh học cho các hộ dân tham gia mô hình. Bên cạnh việc tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn nhân rộng mô hình “Thu gom, phân loại và xử lý rác thải hữu cơ thành phân bón tại nguồn và cộng đồng dân cư” tại các địa phương, HND tỉnh còn phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức 178 buổi tập huấn, tư vấn kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng chế phẩm vào xử lý chất thải chăn nuôi và rác thải sinh hoạt cho 8.700 hội viên nông dân.

Thực hiện Dự án “Tuyên truyền, vận động nông dân xử lý rác thải tại Việt Nam, góp phần vào nỗ lực giảm lượng khí thải của cộng đồng quốc tế” do Quỹ BRACE tài trợ (Tổ chức ủng hộ các giải pháp khu vực vì cộng đồng và hệ sinh thái), HND tỉnh tổ chức hội nghị truyền thông dự án đến 540 cán bộ, hội viên nông dân tham gia; mở 11 lớp tập huấn kỹ thuật xử lý rơm rạ sau thu hoạch cho 550 hội viên; xây dựng 165 mô hình “Xử lý rơm rạ sau thu hoạch” và hỗ trợ 1.265 gói chế phẩm; dự án hỗ trợ 11 máy băm phụ phẩm nông nghiệp cho nông dân tham gia dự án, với trị giá 71,5 triệu đồng.

Các mô hình nông dân bảo vệ môi trường đang hoạt động hiệu quả, đem lại hiệu ứng xã hội tích cực và thu hút đông đảo hội viên nông dân, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng. Phó Chủ tịch HND tỉnh Vũ Tiến Dũng, cho biết: “Thời gian tới, các cấp HND tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tham gia các mô hình BVMT trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; BVMT và giữ gìn cảnh quan nông thôn và làng nghề; phát triển mô hình BVMT gắn với XDNTM. Cùng với đó, phát triển, nhân rộng các mô hình, cách làm hay về BVMT nông thôn. Đặc biệt là các hoạt động, mô hình về phân loại rác thải rắn sinh hoạt gắn với XDNTM. Đồng thời, hỗ trợ đào tạo nghề và chuyển giao khoa học - công nghệ, giúp nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, hướng tới nền kinh tế xanh, kinh tế hữu cơ".

Bài và ảnh: Trần Thanh