Nội thất VITO chia sẻ cách tháo lắp bàn ghế văn phòng nhanh chóng

Để giúp quá trình di chuyển, sắp xếp hay bảo trì nội thất trở nên thuận tiện hơn, Nội thất VITO chia sẻ đến bạn cách tháo lắp bàn ghế văn phòng nhanh chóng và đơn giản. Chỉ với vài thao tác cơ bản, bạn có thể tự thực hiện tại nhà hoặc tại công ty mà vẫn đảm bảo an toàn và đúng kỹ thuật.

1. Khi nào cần tháo lắp bàn ghế văn phòng?

Tháo lắp bàn ghế văn phòng trong nhiều trường hợp khác nhau

Việc tháo lắp bàn ghế văn phòng thường cần thực hiện trong nhiều trường hợp khác nhau. Dưới đây là những tình huống phổ biến nhất nên tiến hành tháo lắp để thuận tiện cho việc sử dụng và di chuyển:

Vị trí làm việc hiện tại không còn phù hợp hoặc doanh nghiệp có kế hoạch mở văn phòng mới.

Công ty có kế hoạch mở rộng hoặc tái cấu trúc không gian làm việc.

Doanh nghiệp muốn làm mới không gian làm việc, thay đổi phong cách thiết kế hoặc sắp xếp lại bố cục nội thất.

Để bàn ghế văn phòng luôn bền đẹp và hoạt động ổn định trong thời gian dài, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ là điều cần thiết.

Khi phát hiện bàn hoặc ghế bị hư hỏng, mất an toàn khi sử dụng.

2. Quy trình tháo lắp bàn ghế văn phòng

Hướng dẫn quy trình tháo lắp bàn ghế tại văn phòng

Để việc tháo lắp bàn ghế văn phòng diễn ra nhanh chóng và an toàn, bạn cần thực hiện đúng quy trình như sau:

2.1. Cách tháo lắp ghế văn phòng

Cách tháo ghế văn phòng nhanh chóng

Bước 1: Chuẩn bị dụng cụ tháo ghế văn phòng.

Bước 2: Điều chỉnh ghế lên độ cao tối đa.

Bước 3: Giữ chắc chân ghế, dùng búa cao su gõ nhẹ để tách mâm ghế khỏi ben hơi.

Bước 4: Tiếp tục gõ nhẹ để tách rời ben hơi và chân ghế hoàn toàn.

Cách lắp ghế văn phòng đơn giản

Bước 1: Gắn 5 bánh xe vào chân ghế và cố định chắc chắn. Bước 2: Lắp hai tay ghế vào mặt nệm bằng ốc vít dài. Bước 3: Gắn mâm ghế vào mặt nệm bằng ốc vít ngắn.

Bước 4: Cố định tựa lưng với mâm ghế và tay ghế. Bước 5: Đặt ben hơi vào chân ghế, lắp phần thân lên trên.

Bước 6: Kiểm tra, điều chỉnh độ cao và siết chặt ốc trước khi sử dụng.

2.2. Cách tháo lắp bàn văn phòng chuyên nghiệp

Dưới đây là hướng dẫn tháo lắp bàn văn phòng chuyên nghiệp mà bạn có thể tham khảo:

Bước 1: Trải carton xuống nền và lật ngược bàn nhẹ nhàng để tránh trầy xước.

Bước 2: Dùng tua vít tháo chốt hoặc vít ở bốn góc, tách rời chân và tấm đỡ bàn.

Bước 3: Bọc các bộ phận bằng nilon hoặc giấy để tránh va đập khi vận chuyển.

Bước 4: Lắp lại theo thứ tự, siết chặt chốt và kiểm tra độ chắc chắn trước khi dùng.

3. Những sai lầm thường gặp khi tháo lắp bàn ghế văn phòng

Một số sai lầm phổ biến khi tháo lắp bàn ghế văn phòng

Trong quá trình tháo lắp bàn ghế văn phòng, nhiều người thường chủ quan hoặc thao tác sai cách, dẫn đến hư hỏng nội thất và tốn thời gian sửa chữa. Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến bạn nên tránh:

Không chuẩn bị đủ dụng cụ như tua vít, búa cao su, miếng lót bảo vệ.

Tháo linh kiện không theo thứ tự, gây nhầm lẫn khi lắp lại.

Không phân loại, ghi chú ốc vít và chốt dẫn đến thất lạc.

Siết ốc quá chặt hoặc quá lỏng làm bàn ghế mất ổn định.

Không kiểm tra độ chắc chắn sau khi lắp xong, dễ gây nguy hiểm khi sử dụng.

4. Bàn ghế văn phòng hiện đại tại Nội thất VITO

Nội thất VITO là thương hiệu uy tín hàng đầu cung cấp bàn ghế văn phòng chất lượng cao. Các sản phẩm của VITO được thiết kế theo tiêu chuẩn công thái học, mang lại cảm giác thoải mái và hỗ trợ tư thế ngồi chuẩn cho nhân viên trong suốt cả ngày làm việc.

Khám phá bàn ghế văn phòng chất lượng, hiện đại tại Nội thất VITO

Từ ghế xoay, ghế lưới, bàn làm việc đến bàn lãnh đạo cao cấp, tất cả đều được sản xuất từ chất liệu bền bỉ, mẫu mã hiện đại, phù hợp với nhiều không gian văn phòng khác nhau. Nếu bạn đang có kế hoạch sắp xếp lại không gian làm việc hoặc thay đổi bàn ghế mới sau khi tháo lắp, VITO chính là địa chỉ đáng tin cậy.

Tháo lắp bàn ghế văn phòng là công việc cần được thực hiện cẩn thận và đúng quy trình để tiết kiệm thời gian, giữ nguyên chất lượng nội thất. Với những ai đang tìm kiếm sản phẩm chất lượng, thiết kế tinh tế và giá cả hợp lý, Nội thất VITO luôn là thương hiệu đồng hành uy tín, mang đến giải pháp bàn ghế văn phòng tối ưu cho mọi doanh nghiệp.

