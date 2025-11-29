Nơi chắp cánh cho những ước mơ đầu đời

Trên chặng đường bền bỉ với sự nghiệp chăm sóc, giáo dục và nuôi dưỡng trẻ, Trường Mầm non Hoằng Quang (phường Nguyệt Viên) không chỉ là nơi chắp cánh cho những ước mơ đầu đời của trẻ mà còn là điểm sáng về sự nỗ lực vươn lên và phát triển không ngừng. Sự kết hợp giữa đội ngũ giáo viên nhiệt huyết, cơ sở vật chất khang trang và môi trường giáo dục thân thiện đã giúp nhà trường gặt hái được nhiều kết quả nổi bật, để những thành tích vẻ vang của nhà trường ngày càng được nhân lên và tỏa sáng.

Cô và trò Trường Mầm non Hoằng Quang trong giờ thao giảng.

Cô giáo Lê Thị Hoàn, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Quang, chia sẻ: “Thực hiện lời dạy của Bác “dù khó khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt” nên nhiều năm qua, tập thể sư phạm nhà trường đã đoàn kết hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Để đem lại môi trường giáo dục chất lượng nhất, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường luôn xác định phải sống trọn với nghề, xem chất lượng giáo dục là uy tín của bản thân, danh dự của nhà trường để cố gắng. Bởi thế, trong suốt quá trình công tác, mỗi cán bộ, giáo viên đã chủ động học hỏi, tích cực nghiên cứu để tiếp cận các phương pháp mới đưa vào giảng dạy. Với chúng tôi, cái tâm và niềm say mê với nghề là 2 yếu tố quan trọng nhất tạo nên thành công của nhà trường. Chính sự đam mê, tâm huyết ấy mà nhà trường luôn được phụ huynh và học sinh yêu mến, kính trọng”.

Để trẻ em có thể phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần, Trường Mầm non Hoằng Quang đã làm tốt công tác tham mưu và được lãnh đạo địa phương cùng các nhà hảo tâm đầu tư cải tạo cơ sở vật chất khang trang, trong đó có nhiều hạng mục được làm mới như: thư viện xanh, vườn cây ăn quả, vườn rau của bé, vườn cổ tích, sân vận động... phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Nhà trường đã bố trí, sắp xếp đồ chơi ngoài trời như một công viên thu nhỏ, tạo nên vẻ đẹp xanh, mát, một không gian thoáng đãng, gần gũi. Cùng với đó, không gian trong lớp học được sắp xếp, bố trí hợp lý để trẻ được trải nghiệm, khám phá, vui chơi.

Năm học 2025-2026, Trường Mầm non Hoằng Quang có 11 nhóm lớp nhà trẻ và mẫu giáo, với 280 học sinh. Số lượng trẻ ở mỗi độ tuổi được phân bổ hợp lý cho từng nhóm lớp. Đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện nay là 28 người, trong đó có 1 thạc sĩ, 27 giáo viên có trình độ đại học. Tất cả cán bộ, giáo viên đều có chuyên môn vững vàng, tâm huyết với nghề và không ngừng tự học, tự bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với hệ thống cơ sở vật chất khang trang cùng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn, Trường Mầm non Hoằng Quang được công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ II, đạt danh hiệu đơn vị kiểu mẫu và đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 3.

Thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, nhà trường đã có nhiều sáng tạo và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua, được ngành giáo dục và phụ huynh đánh giá cao. Nổi bật như qua phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã hình thành các góc hoạt động trong và ngoài lớp có nội dung phong phú, gần gũi với trẻ, đồng thời xây dựng được các tiêu chí ứng xử, giao tiếp thân thiện. Phong trào thi đua “hai tốt” đã khích lệ tinh thần đổi mới, sáng tạo để mỗi giáo viên phấn đấu có giờ dạy giỏi, có đồ dùng, đồ chơi đẹp, mang lại sự hứng thú cho trẻ khi đến trường.

Phong trào xây dựng môi trường học đường an toàn, thân thiện cũng được tập thể sư phạm nhà trường xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này không đơn thuần là bảo vệ sức khỏe, sự an toàn cho trẻ mà còn là trách nhiệm, thể hiện mức độ uy tín của nhà trường đối với học sinh và các bậc phụ huynh. Ngay từ đầu mỗi năm học, nhà trường đã quán triệt, triển khai đầy đủ các văn bản về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích đến toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên. Kiểm tra, rà soát, sửa chữa kịp thời cơ sở vật chất bị hư hỏng, loại bỏ các yếu tố gây mất an toàn cho trẻ. Trong các hoạt động giáo dục, ban giám hiệu luôn nhắc nhở đội ngũ giáo viên phải ân cần, gần gũi, yêu thương trẻ, chăm sóc trẻ tận tình, chu đáo, thân thiện để trẻ tự tin, yêu trường, yêu lớp; tuyệt đối không dùng bất kỳ một hình thức phạt nào ảnh hưởng đến thể chất và tâm lý trẻ. Nhờ đó, nhiều năm qua, 100% trẻ học tập tại trường được bảo đảm an toàn tuyệt đối cả về thể chất và tinh thần. Công tác bán trú cũng được nhà trường đặc biệt chú trọng. Để thực hiện tốt nhiệm vụ này, nhà trường yêu cầu mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện nghiêm túc các chuyên đề dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo yêu cầu của ngành. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ hoạt động ăn, nghỉ tại trường của các cháu.

Thành lập năm 1993, hơn 3 thập kỷ qua, Trường Mầm non Hoằng Quang đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, thách thức, ngày càng khẳng định vị thế trong công tác giáo dục, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ. Với nhiều thành tích nổi bật đạt được trong 5 năm qua, Trường Mầm non Hoằng Quang vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Thanh Hóa lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030.

Bài và ảnh: Tố Phương