(Baothanhhoa.vn) - Mưa lớn kéo dài khiến tuyến Quốc lộ 47 huyết mạch nối miền xuôi với xã biên giới Bát Mọt bị chia cắt bởi sạt lở nghiêm trọng tại nhiều vị trí. Đoạn từ xã Yên Nhân lên Bát Mọt dài hơn 15km có tới hàng chục điểm ngập sâu, bùn đất dày đặc, giao thông tê liệt. Trong đêm 28/8, đơn vị quản lý đường bộ đã huy động nhân lực, phương tiện nỗ lực thông đường.

Nỗ lực xuyên đêm thông tuyến Quốc lộ 47 lên xã biên giới Bát Mọt

Với quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất, đơn vị quản lý giao thông huy động lực lượng, máy móc tăng ca làm xuyên đêm xử lý các điểm sạt lở.

Mặc dù đêm khuya nhưng đơn vị quản lý giao thông vẫn tích cực tăng ca làm xuyên đêm xử lý các điểm sạt lở.

Kết quả, trong đêm qua 28/8, các cán bộ, công nhân đơn vị quản lý đường bộ đã thông được vị trí tại Km116+450. Đây là vị trí bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn.

Sau khi các điểm sạt lở đã được xử lý, đơn vị cắt cử người hướng dẫn, bảo đảm giao thông.

Hiện nay, đoạn Quốc lộ 47 từ xã Yên Nhân lên xã Bát Mọt còn nhiều điểm sạt lở gây tắc đường, đang tiếp tục được đơn vị quản lý đường bộ tiếp cận, xử lý.

Để cứu trợ người dân xã biên giới Bát mọt bị chia cắt trong những ngày qua, các lực lượng phải cõng lương thực, thực phẩm men theo đường mòn để tiếp cận khu vực bị chia cắt.

Do chưa tiếp cận được xã Bát Mọt nên chúng tôi chưa xác định được khối lượng sạt lở đoạn từ xã Yên Nhân lên xã Bát Mọt. Hiện, đơn vị đang tập trung máy xúc cỡ lớn chia thành các mũi thi công, hót dọn, san gạt đất đá, quyết tâm thông xe trong thời gian sớm nhất để các lực lượng tiếp cận, hỗ trợ người dân Bát Mọt bị thiệt hại do mưa bão gây ra.
Phó trưởng Phòng Bảo trì, Ban Quản lý Bảo trì công trình giao thông và Điều hành hoạt động vận tải công cộng Thanh Hóa Trần Ngọc Khải

Hải Đăng

Hải Đăng

