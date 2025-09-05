Niềm vui của thầy và trò nơi đại ngàn

Nhờ nguồn vốn từ Nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành cho huyện Mường Lát (cũ), nhiều trường học tại các xã vùng biên như Quang Chiểu, Tam Chung, Mường Lát... đã được khởi công xây dựng. Không ít công trình đã hoàn thành, kịp bàn giao trước thềm năm học mới 2025-2026, đem đến niềm vui, sự phấn khởi cho thầy và trò nơi đại ngàn.

Trường Tiểu học và THCS Mường Lát được đầu tư khang trang, sẵn sàng cho năm học mới 2025-2026.

Tại Trường Tiểu học Tam Chung, xã Tam Chung, thầy Lê Xuân Viên, hiệu trưởng chia sẻ: “Chúng tôi đang duy trì 6 điểm trường lẻ và 1 điểm trường chính. Việc tổ chức học 2 buổi/ngày gặp rất nhiều khó khăn nếu không thực hiện bán trú. Nhiều học sinh thường vắng mặt buổi chiều, đặc biệt vào mùa mưa lũ”.

Chị Sung Thị Hoa, phụ huynh có con đang học tại trường, xúc động nói: “Trước đây con tôi đi học xa, mưa gió thì nghỉ, nhiều khi chiều không đến lớp được. Nay có điểm trường chính khang trang, có bán trú, cha mẹ sẽ yên tâm hơn, con cũng học hành đầy đủ hơn”. Còn em Giàng A Sùng, học sinh lớp 5, bày tỏ: “Chúng cháu vui lắm, vì sắp có trường mới khang trang, có chỗ ngồi học rộng rãi, sạch sẽ. Cháu mong sẽ có chỗ ở, ăn bán trú để buổi chiều không phải đi xa đến trường nữa”.

Thực tế cho thấy, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp ở khu vực biên giới vẫn còn nhiều vướng mắc. Theo Quyết định số 2820/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án “Sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025”, mục tiêu là giảm điểm trường lẻ, nâng cao tỷ lệ học sinh/lớp, đảm bảo quy mô hợp lý. Tuy nhiên, do đặc thù địa hình hiểm trở, giao thông khó khăn, số lượng điểm trường lẻ bậc mầm non và tiểu học tại các xã vùng biên, (thuộc huyện Mường Lát cũ) vẫn còn lớn, gây áp lực lớn tới công tác dạy và học.

Tại Trường Tiểu học và THCS xã Mường Lát, thầy Nguyễn Văn Giang, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Nhờ nguồn vốn đầu tư của tỉnh, nhà trường đã được bổ sung nhiều hạng mục thiết yếu như khu nhà hiệu bộ, cải tạo phòng lớp học, sân chơi. Về cơ bản, năm học 2025-2026, nhà trường có quy mô 19 lớp học; 2 phòng bộ môn; 3 phòng học thông minh, cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất giảng dạy theo chương trình giáo dục phổ thông mới”.

Ông Hà Văn Dũng, phụ huynh học sinh, chia sẻ: “Con em vùng biên học hành khổ lắm, mưa gió là đường sạt, lớp thì chật. Nay có trường mới, chúng tôi rất phấn khởi! Cả bản động viên nhau cho con đi học đầy đủ, để các cháu không thua kém nơi khác”. Còn em Lương Thị Mai, học sinh lớp 8 của trường, cho biết: “Nhà trường có thêm phòng học mới, bàn ghế mới, chúng cháu thấy học thích hơn. Con mong sẽ có thêm thư viện và chỗ ở bán trú để không phải đi xa về khuya nữa”.

Theo tìm hiểu, nhằm quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhờ nguồn vốn từ Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 29/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát, đến năm 2030, tầm nhìn 2045, các địa phương đã được tập trung ưu tiên đầu tư đồng bộ hạ tầng giáo dục. Trọng tâm là xây dựng các trường chính với quy mô bán trú, giảm dần tỷ lệ điểm trường lẻ.

Hiện nay, một số công trình trọng điểm đã và đang được triển khai như: Trường Tiểu học Tam Chung (xã Tam Chung), Trường THCS Dân tộc bán trú Mường Lý (xã Mường Lý), Trường Tiểu học Quang Chiểu 1, 2 (xã Quang Chiểu); Trường TH và THCS Mường Lát; Trường Mầm non Mường Lát... Đây là những dự án có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện để giáo viên an tâm công tác, học sinh yên tâm học tập, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng biên giới.

Với những đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, các nhà trường tại xã vùng biên giới đang từng bước khắc phục khó khăn, khẳng định quyết tâm xây dựng hệ thống giáo dục vững chắc, mở ra cơ hội học tập bền vững cho thế hệ tương lai. Niềm vui ấy được nhân lên trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. Trên sân trường khang trang, lá cờ đỏ tung bay, tiếng trống khai trường ngân vang là sự rạng rỡ của học trò, nụ cười hạnh phúc của thầy cô và niềm vui của phụ huynh. Cơ sở vật chất mới đã khiến không khí khai giảng thêm ấm áp, trọn vẹn và tràn đầy niềm tin hơn.

Bài và ảnh: Đình Giang