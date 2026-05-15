Niềm vui an cư trước mùa mưa lũ

Những ngày đầu tháng 5, trên nhiều dự án tái định cư (TĐC) ở khu vực miền núi, một không khí hân hoan, xen lẫn phấn khởi sau thời gian dài triển khai thi công đã “cán đích”. Các hộ dân nơi đây được bốc thăm chọn lô, dựng nhà cửa kiên cố, xua đi nỗi lo trước mùa lũ 2026 cận kề.

Những ngôi nhà mới đang được xây dựng ở khu TĐC bản Muỗng, xã Trung Hạ. Ảnh: Đình Giang

Kỳ vọng “an cư”

Sáng 8/5, UBND xã Mường Mìn tổ chức hội nghị thông qua phương án bố trí TĐC và bốc thăm chia lô đất cho các hộ dân thuộc Dự án sắp xếp, ổn định dân cư bản Mìn và bản Luốc Làu, tại khu TĐC Pom Dụng. Ngay từ sáng sớm, đông đảo bà con đã có mặt tại hội trường với tâm trạng phấn khởi xen lẫn sự hồi hộp. Nhiều người cẩn thận cầm trên tay sơ đồ quy hoạch, bàn bạc cùng người thân về vị trí dựng nhà, kết cấu, không gian sân vườn.

Anh Vi Hồng Nam ở bản Chiềng chia sẻ: “Bao năm nay, cứ vào mùa mưa là cả nhà lại thấp thỏm lo sạt lở. Nay được bố trí đến nơi ở mới cao ráo, an toàn, hạ tầng thiết yếu đầy đủ, gia đình tôi rất phấn khởi. Chúng tôi cũng muốn dồn lực xây dựng căn nhà thật khang trang, kiên cố để an cư lâu dài”.

Đối với người dân nơi đây, dự án TĐC không đơn thuần là chuyển đến một nơi ở mới, mà còn là bước chuyển lớn để thoát khỏi cảnh sống thấp thỏm mỗi mùa mưa bão. Nhiều năm qua, các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở luôn phải sống trong tâm trạng bất an. Bởi vậy, khi có chủ trương đầu tư dự án khu TĐC Pom Dụng bà con rất vui.

Theo phương án rà soát, trước mắt xã sẽ bố trí cho 64 hộ dân vào khu TĐC mới. Hạ tầng mặt bằng cơ bản hoàn thiện, tạo điều kiện để người dân nhanh chóng triển khai xây dựng nhà ở. Điểm đặc biệt của khu TĐC này là định hướng xây dựng đồng bộ nhưng vẫn giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Trong số các hộ đăng ký, có 16 hộ lựa chọn dựng nhà sàn truyền thống. Các lô đất mặt tiền được bố trí phù hợp để hình thành không gian kiến trúc đặc trưng vùng cao, tạo tiền đề phát triển du lịch cộng đồng trong tương lai.

Không ít hộ dân bày tỏ niềm vui khi vừa có nơi ở an toàn, vừa có cơ hội gìn giữ nếp nhà truyền thống của dân tộc mình. Ông Lương Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy xã Mường Mìn, cho biết: Khu TĐC Pom Dụng là kết quả từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng lòng của Nhân dân địa phương. Chính quyền xã sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ bà con di dời, xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, địa phương cũng chú trọng tuyên truyền để người dân xây dựng đúng quy hoạch, giữ gìn cảnh quan.

Ngôi nhà của những ước mơ

Những ngày này, tại khu TĐC bản Muỗng (xã Trung Hạ) không khí xây dựng cũng diễn ra hết sức khẩn trương để bà con sớm ổn định nơi ở mới trước mùa mưa lũ. Sau thời gian dài sống trong các lán tạm, người dân đang dồn sức hoàn thiện những căn nhà mới trên khu TĐC vừa được nhà thầu bàn giao hạ tầng. Với bà con bản Muỗng, ký ức về cơn bão năm 2024 vẫn còn nguyên sự ám ảnh. Sau mưa lớn, quả đồi phía trước xuất hiện nhiều vết nứt kéo dài, đe dọa trực tiếp hàng chục hộ dân, buộc bà con phải di dời khẩn cấp. Những tháng ngày sống trong điều kiện tạm bợ ở lán, lều càng khiến bà con mong mỏi có một nơi ở ổn định để yên tâm làm ăn. Khi dự án khu TĐC bản Muỗng được triển khai, niềm hy vọng ấy dần trở thành hiện thực. Khu TĐC được đầu tư hơn 20 tỷ đồng trên diện tích khoảng 3,5ha với hệ thống giao thông, điện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh sống lâu dài cho 43 hộ dân thuộc diện di dời.

Từ đầu tháng 3/2026, sau khi vật liệu được tập kết, các hộ dân đồng loạt khởi công xây dựng nhà ở. Không khí lao động nhộn nhịp trải dài khắp khu TĐC. Xen giữa những dãy nhà mới hiện đại, kiên cố là các nếp nhà sàn vẫn giữ nguyên dáng vẻ truyền thống của đồng bào Thái. Ông Lò Văn Tôn cho biết: “Dù còn nhiều khó khăn, gia đình vẫn quyết tâm vay mượn thêm để dựng căn nhà mới kiên cố với kinh phí hơn 400 triệu đồng”.

Không chỉ gia đình ông Tôn, các hộ dân TĐC nơi đây ngoài được hỗ trợ hạ tầng điện, nước, mặt bằng, còn được nhận hỗ trợ di dời nhà cửa để bớt phần khó khăn. Đây là nguồn động viên rất lớn để bà con có điều kiện bắt đầu cuộc sống mới.

Trưởng bản Muỗng Hà Văn Niêm cho biết, bà con rất đồng lòng và quyết tâm hoàn thành nhà ở trước mùa mưa. Ai cũng mong sớm ổn định cuộc sống để yên tâm lao động sản xuất, từng bước thoát nghèo. Tuy vậy, quá trình xây dựng vẫn còn không ít khó khăn khi giá vật liệu tăng cao, một số hộ đặc biệt khó khăn chưa đủ điều kiện để hoàn thiện nhà đúng tiến độ. Để hỗ trợ người dân, chính quyền địa phương đang tiếp tục huy động thêm ngày công từ cộng đồng, đồng thời kết nối các nguồn vốn vay ưu đãi để bà con tiếp cận.

Khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện, áp lực về tiến độ thi công cũng rõ rệt hơn. Trên công trường, thợ xây làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, xe chở vật liệu liên tục ra vào khu tái định cư. Giữa không khí thi công khẩn trương ấy, điều dễ nhận thấy nhất vẫn là niềm vui hiện rõ trên gương mặt người dân. Sau những tháng ngày thấp thỏm vì thiên tai, những căn nhà mới đang dần hoàn thành, mở ra hy vọng về sự an cư lâu dài.

Đình Giang