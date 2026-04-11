Những thuê bao di động không phải xác thực sinh trắc học trước ngày 15/4

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, việc xác thực thông tin thuê bao di động (bao gồm sinh trắc học khuôn mặt) được áp dụng rộng rãi nhằm chuẩn hóa dữ liệu và hạn chế SIM rác. Tuy nhiên, một số trường hợp không phải thực hiện xác thực sinh trắc học trước thời điểm này.

Cụ thể, các thuê bao được miễn gồm:

- Thuê bao đã đăng ký, xác thực bằng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID) hoặc bằng thẻ căn cước/CCCD gắn chip khi đăng ký thông tin thuê bao.

- Thuê bao sử dụng chính số điện thoại để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

- Thuê bao di động H2H (giao tiếp người với người) đã đăng ký bằng các hình thức trên và được xác nhận đang sử dụng qua ứng dụng VNeID.

Với các trường hợp này, người dùng không phải xác thực lại thông tin và không cần bổ sung sinh trắc học khuôn mặt trước ngày 15/4/2026.

Tuy nhiên, quy định cũng nêu rõ ngoại lệ: nếu người dùng thay đổi thiết bị sử dụng (đổi điện thoại gắn SIM), nhà mạng có thể yêu cầu thực hiện lại xác thực sinh trắc học để đảm bảo an toàn thông tin.

Theo cơ quan quản lý, việc bổ sung xác thực sinh trắc học là giải pháp nhằm đối soát dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó nâng cao tính chính xác của thông tin thuê bao và hạn chế tình trạng SIM rác, lừa đảo viễn thông.

Lưu ý: Các thuê bao không thuộc nhóm được miễn cần hoàn tất xác thực trước thời hạn, nếu không có thể bị tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

