Những “thủ lĩnh” Đoàn xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Với tinh thần tình nguyện, năng động, sáng tạo, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn trên địa bàn tỉnh đã và đang là các tấm gương sáng trong các phong trào thanh niên, đưa các phong trào, hoạt động đoàn tại các địa phương lan tỏa sâu rộng, ghi đậm dấu ấn riêng của tuổi trẻ.

Bí thư chi đoàn thôn Xuân Giang 1 (xã Thọ Xuân) Đỗ Đình Ngọc và các đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Dưới sự dẫn dắt, định hướng của Bí thư chi đoàn thôn Xuân Giang 1 (xã Thọ Xuân) Đỗ Đình Ngọc, đoàn viên thanh niên (ĐVTN) thôn Xuân Giang 1 đã ghi dấu ấn khi tham gia hỗ trợ thực hiện hướng dẫn người dân các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến; hỗ trợ người dân kê khai thông tin, cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại; tích hợp thẻ BHYT... Sau thời gian ngắn ra quân, chi đoàn đã phối hợp hỗ trợ được khoảng hơn 1.000 người dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại và tích hợp thẻ BHYT.

Anh Đỗ Đình Ngọc, cho biết: “Để thu hút ĐVTN tham gia các phong trào tại địa phương, tôi luôn xác định vai trò, nhiệm vụ của bản thân là phải có bản lĩnh, tinh thần xung kích, gương mẫu đi đầu. Đồng thời đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tổ chức các phong trào, hoạt động đoàn nhằm xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh và đưa phong trào thanh niên không ngừng phát triển, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp”.

Xác định xung kích, tình nguyện là thế mạnh của ĐVTN, dưới sự “dẫn dắt” của Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lộc Phạm Hữu Hảo, Đoàn xã đã triển khai nhiều hoạt động tình nguyện thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Tiêu biểu như: Huy động 5 đội hình thanh niên hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở theo Chỉ thị số 22-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hỗ trợ sửa chữa, làm mới 12 công trình khu vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn xã với tổng số tiền gần 60 triệu đồng; phối hợp với các nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh xây 2 ngôi nhà Khăn quàng đỏ với tổng số tiền tài trợ 160 triệu đồng; triển khai đoạn đường sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn với đường điện sáng 12km, tổng số tiền 70 triệu đồng...

Với sức trẻ, sự nhiệt huyết và tinh thần dám nghĩ, dám làm, Phó Bí thư Đoàn xã Vĩnh Lộc Phạm Hữu Hảo đã thể hiện rõ năng lực của một cán bộ đoàn ưu tú trên cương vị công tác. Ghi nhận những thành tích nổi bật đạt được, anh Phạm Hữu Hảo đã được Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, UBND xã khen thưởng. Đặc biệt, vừa qua dịp tọa đàm kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), anh Phạm Hữu Hảo vinh dự được nhận Bằng khen “Gương cán bộ đoàn tiêu biểu 2022-2025” của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Bằng những hành động cụ thể, thiết thực trong công tác cũng như những cống hiến đóng góp cho xã hội, những “thủ lĩnh” đoàn đã và đang tạo được nguồn cảm hứng “truyền lửa” để các bạn trẻ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, học tập và thực hiện tốt hơn các phần việc của mình. Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh, cho biết: “Các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tiếp tục tạo điều kiện để đội ngũ bí thư chi đoàn được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị tại các địa phương, đơn vị”.

Bài và ảnh: Lê Phượng