Những nữ “thủ lĩnh” hết lòng vì việc công

Những nữ “thủ lĩnh” ở cơ sở, dù ở vị trí nào, đều có điểm chung là lòng nhiệt huyết, sự sáng tạo, tinh thần cống hiến và kiên trì, hướng tới mục tiêu xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn. Họ không chỉ là người lãnh đạo mà còn là những tấm gương truyền cảm hứng, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng thông qua hành động và phẩm chất của mình.

Chị Triệu Thị Yến (thứ hai từ phải sang), bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Phú Sơn, xã Cẩm Vân trao đổi cách gìn giữ trang phục đồng bào dân tộc Dao với chị em.

Ở thôn Phú Sơn, xã Cẩm Vân, người dân dành nhiều lời khen ngợi cho chị Triệu Thị Yến, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận (TBCTMT) thôn không chỉ là một bí thư chi bộ hết lòng phục vụ Nhân dân mà còn là người gương mẫu trong việc bảo tồn văn hóa dân tộc Dao, tích cực tham gia XDNTM.

Thôn Phú Sơn có 120 hộ, 580 nhân khẩu, toàn bộ là người dân tộc Dao. Người dân chủ yếu sản xuất nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ. Với cương vị người đứng đầu, chị Yến đã không quản ngại khó khăn, nỗ lực tuyên truyền, vận động bà con bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và xóa bỏ các hủ tục. Chị cùng người cao tuổi trong thôn mở lớp dạy chữ Dao, vận động chị em gìn giữ nghề may váy áo dân tộc, góp phần bảo tồn văn hóa truyền thống của dân tộc Dao và giúp thế hệ trẻ không quên cội nguồn.

Bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Triệu Thị Yến tuyên truyền, động viên người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, từ đó thay đổi cách canh tác cũ và nỗ lực thoát nghèo... Trong xây dựng thôn NTM kiểu mẫu, chị Yến đã vận động các hộ dân trong thôn, con em xa quê hiến hơn 2.000m2 đất, đóng góp gần 2 tỷ đồng, hàng trăm công lao động để di dời cột điện, mở rộng, bê tông hóa các tuyến đường giao thông, kênh mương nội đồng, tu sửa nhà văn hóa; trồng và chăm sóc đường hoa, cây xanh...

Thời điểm trước ngày 1/7/2025, với vai trò người đứng đầu, chị Yến luôn quán triệt để cán bộ, đảng viên, Nhân dân trong thôn ủng hộ chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước; tích cực, chủ động tham gia phát triển kinh tế, xã hội và văn hóa các vùng nông thôn, đặc biệt là các thôn, làng xa xôi nhằm thu hẹp khoảng cách giữa miền núi và đồng bằng, tạo ra sự phát triển thống nhất và bền vững... khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động. Tâm huyết và bền bỉ, bí thư chi bộ, TBCTMT thôn Triệu Thị Yến đang viết tiếp câu chuyện đẹp về tình yêu quê hương, dân tộc bằng cả trái tim của người phụ nữ Dao vùng cao.

Ở thôn Ban Thọ, xã Nông Cống, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Thị Hồng được bà con tôn vinh là “nữ thủ lĩnh”. Đó là vì, hơn 10 năm gắn bó công tác Đảng, từ chi ủy viên (năm 2015), phó bí thư chi bộ (2017), rồi bí thư chi bộ, trưởng thôn (từ 2020 đến nay), chị luôn để lại dấu ấn nổi bật trong mọi hoạt động, phong trào ở địa phương.

Chị Hồng xác định, để được người dân và cán bộ, đảng viên trong chi bộ tin tưởng, chị phải xây dựng uy tín bằng sự gương mẫu, nói đi đôi với làm. Chị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, đi đầu trong công việc, đồng thời gần gũi, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của người dân để giải quyết các vấn đề ngay từ cơ sở.

Thời gian đầu, việc đảm nhiệm chức vụ bí thư chi bộ, trưởng thôn của chị gặp không ít khó khăn, đặc biệt là sự hoài nghi từ các đảng viên cao tuổi trong chi bộ. Bởi lẽ, việc một phụ nữ trẻ tuổi vừa lãnh đạo chi bộ, vừa chỉ đạo phát triển kinh tế, XDNTM kiểu mẫu là một thách thức lớn, đòi hỏi sự nỗ lực và bản lĩnh. Tuy nhiên, với sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm và khả năng học hỏi, chị Hồng đã làm “tròn vai” và đạt được những thành công đáng ghi nhận.

Dưới sự lãnh đạo của nữ “thủ lĩnh” 8X, thôn Ban Thọ đã có những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội. Việc vận động người dân ứng dụng khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ và phát triển kinh tế trang trại, gia trại đã mang lại những thay đổi đáng kể trong sản xuất. Thôn đã hình thành vùng sản xuất lúa hàng hóa có năng suất, chất lượng cao; hàng chục hộ chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia trại và kinh doanh dịch vụ, đã góp phần đưa thu nhập bình quân đầu người (năm 2025) ước đạt hơn 82 triệu đồng/năm. Kinh tế ổn định, người dân tích cực tham gia xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, từ nguồn ủng hộ của con em xa quê thành đạt và đóng góp của người dân, thôn Ban Thọ đã hoàn thiện khuôn viên, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, bê tông hóa các tuyến đường giao thông, xây dựng 1 cây cầu và cổng làng với trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Bí thư chi bộ, trưởng thôn Lê Thị Hồng giờ đây được người dân thôn Ban Thọ xem như một “thủ lĩnh” tận tâm, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, đóng góp tích cực vào việc xây dựng thành công thôn NTM kiểu mẫu.

Chị Yến, chị Hồng chỉ là hai trong số hàng ngàn nữ lãnh đạo khác ở các địa phương đang tích cực tham gia vào các phong trào thi đua và cuộc vận động, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội từ cơ sở và ngày càng nâng cao vị thế, vai trò của phụ nữ.

Bài và ảnh: Phan Nga