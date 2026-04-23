Những "ngân hàng máu sống”

Giữa những thông tin cần máu từ bệnh viện, nơi sự sống có thể phụ thuộc vào từng đơn vị máu, có những người lặng lẽ đứng phía sau, sẵn sàng cho đi mà không cần biết người nhận là ai. Đó là những "ngân hàng máu sống”. Họ không đợi đến những ngày hội, không cần những lời kêu gọi rầm rộ, chỉ cần một tín hiệu cầu cứu là lập tức lên đường.

Lê Thị Thùy Trang, sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa tham gia hiến máu.

Trần Ngọc Trà My, sinh năm 2002, xã Triệu Sơn không nhớ chính xác đã bao nhiêu lần rời nhà khi điện thoại đổ chuông lúc đêm khuya. Với cô, những cuộc gọi như thế không còn xa lạ. Chỉ cần nghe đến hai chữ “cần máu”, mọi kế hoạch cá nhân lập tức được gác lại. Có hôm vừa kết thúc một ngày học tập dài, chưa kịp nghỉ ngơi, cô lại cùng nhóm bạn lên đường đến bệnh viện. Trà My chia sẻ. “Thật ra cũng có lúc mệt, nhất là những hôm đi đột xuất ban đêm. Nhưng mỗi lần nghĩ đến việc nếu chậm một chút thôi có thể ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh, tôi lại không cho phép mình chần chừ”.

Hành trình hiến máu của My không bắt đầu bằng điều gì quá lớn lao. Ban đầu chỉ là tham gia theo phong trào, nhưng càng đi sâu, My càng nhận ra đây là một việc làm ý nghĩa. 18 lần hiến máu với Trà My không phải là con số để kể, mà là một hành trình bền bỉ, nơi mỗi lần hiến máu là một lần cô tự nhắc mình về trách nhiệm với cộng đồng.

Nếu chỉ hiến máu, có lẽ Trà My vẫn là một tình nguyện viên như nhiều người khác. Điều khiến My trở nên đặc biệt nằm ở vai trò kết nối. Trong các nhóm hiến máu, My thường xuyên cập nhật thông tin, liên hệ, sắp xếp để tìm người phù hợp khi có ca cần gấp. My đã vận động, kết nối hơn 300 lượt người tham gia hiến máu, góp phần hình thành một mạng lưới sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Một kỷ niệm khiến My nhớ mãi là khi hỗ trợ cho một bệnh nhi người dân tộc thiểu số cần truyền máu gấp. Khi ca truyền máu kết thúc, người nhà bệnh nhân đã khóc và nói lời cảm ơn. Hình ảnh ấy đã trở thành động lực để cô gái trẻ tiếp tục hành trình cho đi. Trà My cho biết: “Lúc đó tôi cũng không biết nói gì, chỉ thấy trong lòng mình chùng xuống. Nhưng trong khoảnh khắc ấy em đã tự hứa rằng sẽ luôn hiến máu khi đủ điều kiện”. Từ những trải nghiệm ấy, việc hiến máu với cô không còn là một lựa chọn nhất thời, mà dần trở thành một phần tự nhiên trong cuộc sống.

Nếu Trà My là hình ảnh của sự bền bỉ thì Lê Thị Thùy Trang (sinh năm 2005), sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa lại mang đến một năng lượng trẻ trung, nhưng không kém phần quyết liệt. Trang biết đến hoạt động hiến máu tình nguyện qua Chương trình Hành trình Đỏ và từ những thông tin lan tỏa trên mạng xã hội. Và Trang bắt đầu hành trình của mình bằng một lần hiến máu cho một bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Thùy Trang chia sẻ: “Lúc nhận thông tin có bệnh nhân cần máu gấp, em vừa lo vừa hồi hộp. Nhưng khi đến nơi, thấy mọi người đang chờ, em chỉ nghĩ đơn giản là mình có thể giúp thì làm ngay. Sau lần đó, em nhận ra việc hiến máu không còn là điều gì xa vời. Nó rất thật, rất gần và mình có thể trực tiếp góp phần giữ lại sự sống cho một người khác”.

Tham gia các câu lạc bộ hiến máu, Trang từng bước mở rộng kết nối, tích cực hỗ trợ từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Sau 2 năm, cô đã 8 lần hiến máu. Điều đáng chú ý là, Trang không dừng lại ở vai trò người hiến máu. Trong môi trường học tập của mình, Trang tích cực tham gia tổ chức các chương trình hiến máu. Với vai trò là Phó ban Tổ chức hiến máu Câu lạc bộ hiến máu nhân đạo Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa, Trang đã trực tiếp tham gia xây dựng kế hoạch, kêu gọi sinh viên tham gia. Có những chương trình thu hút hàng trăm người đăng ký, mang về hàng trăm đơn vị máu cho bệnh viện. Song song với đó, Trang còn tham gia các nhóm kết nối hiến máu trên mạng xã hội, huy động, kết nối người hiến máu.

Nhìn vào hành trình của hai người trẻ, có thể thấy hiến máu với họ không phải phong trào, mà là một thói quen có ý thức. Chính những lựa chọn bền bỉ ấy đã góp phần hình thành nên những "ngân hàng máu sống” linh hoạt, kịp thời và đáng tin cậy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều câu lạc bộ hiến máu được thành lập đã thu hút hàng trăm tình nguyện viên tham gia. Trong bối cảnh nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị còn nhiều áp lực, mạng lưới ấy đã trở thành những "ngân hàng máu sống” đặc biệt, kịp thời bổ sung nguồn máu cần thiết, góp phần bảo đảm công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Bài và ảnh: Thùy Linh