Những kỳ vọng về mẫu điện thoại thông minh iPhone tiếp theo của Apple

Đến hẹn lại lên, cuối cùng thì thời khắc rất được mong chờ đó cũng sắp đến.

Một cửa hàng của Apple tại thành phố San Francisco, bang California, Mỹ. (Ảnh: Đoàn Hùng/TTXVN)

Trong tuần này, những người yêu thích công nghệ sẽ được chứng kiến mẫu điện thoại thông minh iPhone màn hình gập đầu tiên của tập đoàn công nghệ Apple, hơn 5 năm sau khi “ông lớn” Samsung tung ra chiếc điện thoại gập đầu tiên.

Các sự kiện ra mắt iPhone thường niên của Apple luôn mang lại những điều thú vị theo cách này hay cách khác song sự kiện năm nay lại là một trong những sự kiện được mong chờ nhất trong thời gian gần đây.

Khi ông Tim Cook chuyển giao vị trí Giám đốc điều hành (CEO) cho cựu Phó chủ tịch phụ trách kỹ thuật phần cứng John Ternus, công chúng đặt nhiều kỳ vọng vào các thiết bị tiếp theo của Apple, đặc biệt là khi công ty này đang áp dụng một kiểu dáng thiết kế hoàn toàn mới.

Mặc dù Apple thường rất kín tiếng về các đợt ra mắt sản phẩm, nhưng những thông tin rò rỉ là điều khó tránh khỏi. Điều này mang lại cho chúng ta cái nhìn sơ bộ về những gì có thể xuất hiện tại sự kiện ngày 9/9 của “Táo khuyết.”

Bên cạnh tâm điểm là chiếc iPhone màn hình gập, người hâm mộ cũng đang chờ đợi tin tức về các sản phẩm AirPods, HomePod và dòng iPhone 18 (phiên bản không gập).

Nếu Apple đã bắt người tiêu dùng phải chờ đợi hơn nửa thập kỷ để gia nhập thị trường điện thoại gập, thì sản phẩm đầu tay của công ty này chắc chắn phải thực sự ấn tượng, nhất là khi các báo cáo cho thấy mẫu điện thoại mới sẽ có giá hơn 2.000 USD.

Mức giá này vẫn thấp hơn chiếc kính thực tế hỗn hợp Apple Vision Pro (có giá 3.500 USD), và khác với kính thực tế ảo, điện thoại thông minh là thiết bị mà người dùng thực sự sẵn sàng chi tiền để sở hữu.

Tin vui là những người được cho là đã trải nghiệm sớm thiết bị này đều có những phản hồi tích cực.

Theo ông Mark Gurman, chuyên gia về thị trường công nghệ của hãng tin Bloomberg, mẫu điện thoại iPhone gập mang lại cảm giác cao cấp, vừa vặn khi bỏ túi và có thể mở ra thành một màn hình rộng rãi tựa như máy tính bảng iPad.

Sản phẩm này dự kiến sẽ sở hữu màn hình phụ 5,5 inch ở mặt ngoài và mở rộng lên 7,8 inch khi mở ra. Khi gập lại, thiết bị trông sẽ ngắn và rộng hơn so với một mẫu điện thoại iPhone thông thường.

Để tạo ra phần cứng đủ gọn gàng để bỏ túi khi gập lại, Apple đã phải chấp nhận một số đánh đổi.

Theo các báo cáo, thiết bị này sẽ không có camera tele. Đây có thể là điều gây thất vọng cho những khách hàng sẵn sàng chi một khoản tiền lớn, đủ để nuôi sống cả gia đình trong nhiều tháng, cho một chiếc điện thoại cao cấp.

Tuy nhiên, chiếc điện thoại này dự kiến sẽ sở hữu hệ thống camera kép ở mặt sau, bao gồm một ống kính chính và một ống kính góc siêu rộng, tương tự như trên các mẫu iPhone phiên bản tiêu chuẩn của Apple.

Có tin đồn cho rằng Apple sẽ trang bị MagSafe - hệ thống sạc không dây và phụ kiện sử dụng nam châm - nhưng lại loại bỏ tính năng Face ID để tiết kiệm không gian, thay vào đó sử dụng cảm biến vân tay Touch ID đặt ở cạnh máy.

Đây không hẳn là một sự đánh đổi quá lớn - việc chạm vào nút bấm cũng dễ dàng như nhìn vào màn hình - nhưng có thể người dùng sẽ cần chút thời gian để làm quen nếu đã quen sử dụng Face ID.

Điện thoại iPhone của Apple được giới thiệu tại Cupertino, California, Mỹ, ngày 9/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Giống như các mẫu điện thoại gập khác, iPhone Ultra dự kiến sẽ hỗ trợ tính năng đa nhiệm song song, cho phép chạy hai ứng dụng cùng lúc trên hai nửa màn hình khi mở ra. Mặc dù trông sẽ giống một chiếc iPad cỡ nhỏ khi mở ra, thiết bị này vẫn chạy hệ điều hành iOS thay vì iPadOS. Nhưng điều này không đáng lo ngại vì các con chip mới nhất của Apple đủ mạnh để xử lý tác vụ này.

Trên thực tế, chính con chip này cũng được cho là sẽ cung cấp sức mạnh cho mẫu máy tính xách tay giá rẻ MacBook Neo của Apple.

Một vấn đề gây khó chịu cho người dùng điện thoại gập từ trước đến nay chính là nếp gấp đáng ghét. Với điện thoại gập của những doanh nghiệp khác, khi mở máy ra, người dùng có thể thấy ngay dấu vết cho thấy đây không phải là màn hình thông thường.

Đây là một bài toán khó giải và có lẽ không bõ công sức kỹ thuật bỏ ra, mặc dù Apple được cho là đã tạo ra loại màn hình có nếp gấp ít lộ rõ hơn.

Nếu điện thoại gập không phải là gu của người tiêu dùng hoặc nếu họ không muốn chi gấp đôi số tiền cho chiếc điện thoại tiếp theo thì cũng đừng lo lắng.

Apple dự kiến sẽ ra mắt các thiết bị mới thuộc dòng iPhone 18. Hiện đã có những tin đồn về iPhone 18 Pro và Pro Max, nhưng chưa có nhiều thông tin về phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn.

Mẫu điện thoại này được dự đoán sẽ ra mắt sáu tháng sau sự kiện tháng 9/2026. Đây sẽ là lần đầu tiên Apple tung ra các mẫu cao cấp trước mẫu tiêu chuẩn.

Khi Apple cuối cùng cũng tiến hành cập nhật Siri AI sử dụng công nghệ Gemini, công ty này cũng được kỳ vọng sẽ làm mới dòng loa thông minh HomePod - sản phẩm cạnh tranh trực tiếp với các thiết bị như dòng Amazon Echo.

Người dùng đã phát hiện các thông tin tham chiếu đến những sản phẩm chưa ra mắt, bao gồm cả các mẫu HomePod mới, khi “đào” dữ liệu trong bản dựng thử nghiệm của macOS.

Tuy nhiên, phát hiện bất ngờ nhất là việc Apple dường như đang phát triển AirPods có tích hợp camera.

Cũng trong bản thử nghiệm macOS đó, nhà nghiên cứu Aaron Perris đã tìm thấy một video quay cảnh người dùng đeo AirPods và cầm một cuốn sách lên.

Mặc dù một số người dùng có thể lo ngại việc sử dụng thiết bị có khả năng “nhìn” thấy những gì họ thấy và khó tránh khỏi việc bị so sánh với loại “kính biến thái” của Meta từng vấp phải ý kiến trái chiều - người tiêu dùng vẫn có chút hy vọng rằng một công ty như Apple, vốn xây dựng thương hiệu dựa trên sự riêng tư, sẽ làm tốt hơn thế.

Theo ông Gurman, camera về cơ bản đóng vai trò như đôi mắt cho trợ lý ảo Siri chứ không được thiết kế để chụp ảnh hay quay video. Thay vào đó, các linh kiện của tai nghe cho phép nó ghi lại thông tin hình ảnh ở độ phân giải thấp./.

Theo TTXVN