Như Xuân triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã vào thực tiễn cuộc sống

Ngày 9/9, Đảng ủy xã Như Xuân tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 5, khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030. Hội nghị đã quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, đồng thời thông qua Chương trình công tác toàn khóa, Chương trình hành động của Ban Chấp hành và Kế hoạch hành động của UBND xã nhằm cụ thể hóa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, Đảng bộ xã Như Xuân xác định mục tiêu xuyên suốt trong nhiệm kỳ là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phấn đấu đến năm 2030 đưa Như Xuân trở thành xã Nông thôn mới. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: tái cơ cấu nông nghiệp gắn tích tụ đất đai, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị nông sản; huy động mạnh mẽ các nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng và tiêu chí Nông thôn mới; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp - dịch vụ; chăm lo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; giữ vững quốc phòng - an ninh.

Đại biểu dự hội nghị.

Hội nghị cũng khẳng định quyết tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Đồng thời, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Như Xuân phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lương Thị Hoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, nhấn mạnh: “Việc quán triệt, triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành các chương trình, kế hoạch hành động là bước khởi đầu quan trọng, quyết định sự thành công của nhiệm kỳ. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu, đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những hành động thiết thực, hiệu quả”.

Với tinh thần khẩn trương, đồng bộ, Như Xuân đang biến quyết tâm chính trị thành động lực hành động, hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương phát triển nhanh, bền vững, trở thành điểm sáng trong tiến trình xây dựng Nông thôn mới của các xã miền núi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Minh Hiếu - Anh Dũng (CTV)