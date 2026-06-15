Nhìn lại một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp ở phường Đông Quang

Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Đông Quang đã từng bước khẳng định hiệu quả chủ trương đổi mới tổ chức bộ máy hành chính, tạo chuyển biến tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân. Từ một địa bàn rộng, dân số đông, nhiều khó khăn sau sáp nhập, Đông Quang đang từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân và phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Quang hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên Kiosk thông minh.

Phường Đông Quang được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của phường Quảng Thắng, một phần phường An Hưng cùng 6 xã: Đông Vinh, Đông Quang, Đông Yên, Đông Văn, Đông Phú và Đông Nam. Với diện tích tự nhiên 48,6km2 và dân số 61.214 người, Đông Quang là địa phương có quy mô dân số đứng thứ 6 trong số 166 xã, phường toàn tỉnh và có diện tích lớn thứ 3 trong 19 phường. Qua một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, một trong những kết quả nổi bật của phường Đông Quang là công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối trung gian nhưng lại tăng hiệu năng xử lý công việc. Tổng số biên chế sau sắp xếp là 155 người, đến nay còn 118 biên chế, giảm 37 người, tương đương trên 23%. Việc bố trí, sử dụng cán bộ, công chức được thực hiện theo hướng phù hợp với vị trí việc làm, chuyên môn đào tạo và năng lực thực tiễn. Bộ máy được tinh gọn nhưng hiệu quả xử lý công việc ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, công tác phân cấp, phân quyền được thực hiện rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, góp phần nâng cao tính chủ động của chính quyền cơ sở trong giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng trong quá trình vận hành mô hình mới. Từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường đã tiếp nhận và giải quyết 20.298 hồ sơ thủ tục hành chính; trong đó có 20.229 hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, đạt tỷ lệ 99,66%. Tỷ lệ số hóa hồ sơ tiếp nhận đạt 100%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 100%. Đặc biệt, Đông Quang đã chuyển đổi triệt để phương thức điều hành từ mệnh lệnh hành chính giấy tờ sang quản lý tiến độ số theo thời gian thực nhờ hệ thống liên thông văn bản số từ cấp tỉnh xuống thẳng cơ sở. Hiện tại, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan Nhà nước (trừ văn bản mật) được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử và tỷ lệ văn bản ký số cá nhân đạt 100%. Việc ứng dụng công nghệ không chỉ loại bỏ hoàn toàn độ trễ hành chính do khâu trung gian trước đây gây ra, mà còn minh bạch hóa mọi quy trình xử lý hồ sơ, mang lại sự thuận lợi tối đa cho người dân.

Cùng với đổi mới phương thức quản lý, mô hình chính quyền mới cũng đặt ra yêu cầu người đứng đầu phải gần dân, sát dân hơn. Thấm nhuần tinh thần đó, Đảng ủy phường Đông Quang đã chủ động phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trực tiếp về dự, chỉ đạo và hướng dẫn sinh hoạt tại các chi bộ tổ dân phố. Qua đó, mọi tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của đảng viên, Nhân dân đều được tổng hợp, xử lý nhanh chóng theo thẩm quyền “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Trong công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, phản ánh, chính quyền phường đã tiếp 262 lượt người, tiếp nhận 227 đơn thư (chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng). Nhờ sự quyết liệt trong chỉ đạo, phường đã giải quyết dứt điểm 203 đơn (đạt tỷ lệ gần 90%), đồng thời xử lý đúng quy định 100% các phản ánh, kiến nghị thông qua phần mềm Phản hồi Thanh Hóa.

Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình vận hành mô hình mới cũng đặt ra nhiều khó khăn, thách thức. Hiện nay, phường còn thiếu 25 biên chế so với số lượng được giao, dẫn đến tình trạng nhiều cán bộ, công chức phải kiêm nhiệm nhiều vị trí việc làm. Các lĩnh vực quy hoạch, đầu tư công, công nghệ thông tin, quản lý trật tự đô thị đang chịu áp lực lớn về nhân lực. Hệ thống phần mềm chuyên ngành của một số bộ, ngành đôi lúc vẫn xảy ra lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ trực tuyến. Đáng chú ý, sau sáp nhập, các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường vẫn đang hoạt động phân tán tại nhiều trụ sở cũ, gây không ít khó khăn trong công tác phối hợp, điều hành cũng như giải quyết công việc cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Hòa, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Đông Quang, cho biết: “Qua thực tiễn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã phát huy hiệu quả rõ nét trong nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, địa phương mong muốn được cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm bổ sung biên chế ở một số lĩnh vực chuyên môn như quy hoạch, đầu tư công, công nghệ thông tin...; đầu tư hạ tầng số, đồng thời đề nghị ban hành tiêu chuẩn công sở mới phù hợp với chính quyền 2 cấp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của bộ máy và phục vụ người dân tốt hơn”.

Nhìn lại chặng đường một năm qua, có thể khẳng định việc thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Đông Quang là bước đi đúng hướng, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Những kết quả bước đầu đạt được không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở mà còn tạo nền tảng quan trọng để địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, xây dựng chính quyền số, chính quyền phục vụ, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Thanh Huê