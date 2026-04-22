Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại “Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An”

Kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An (1961-2026) và chào mừng 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), phường Hạc Thành sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú và hấp dẫn từ ngày 27/4 -1/5/2026.

Trình diễn trang phục truyền thống Thanh Hóa - Hội An tại “Tuần văn hóa TP Thanh Hóa - TP Hội An” năm 2025.

Theo kế hoạch của UBND phường Hạc Thành, lễ kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An sẽ diễn ra vào 15 giờ 00 ngày 28/4 tại Trung tâm hội nghị phường Hạc Thành. Tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình khai mạc lễ kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An tại Công viên Hội An.

Ngày 29/4: Buổi sáng tổ chức giao lưu cờ vua; buổi tối biểu diễn các tiết mục hát, múa, nhảy hiện đại và trình diễn thời trang.

Ngày 30/4: Buổi chiều tổ chức biểu diễn Vovinam; buổi tối biểu diễn các tiết mục hát múa theo chủ đề.

Trong các ngày từ 29/4 đến 1/5, phường Hạc Thành tổ chức các trò chơi dân gian như nhảy sạp, múa dân vũ, đập niêu, kéo co, nhảy bao bố, cờ vua, cờ tướng...

Ngoài các hoạt động trên, tại “Tuần văn hóa kỷ niệm 65 năm kết nghĩa thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An” sẽ diễn ra các hoạt động giới thiệu, trưng bày các sản phẩm OCOP của các địa phương trong tỉnh. Nhân dân và du khách đến đây sẽ được thưởng thức các món ẩm thực đặc trưng của vùng đất xứ Thanh.

Tại Công viên Hội An cũng sẽ trưng bày báo tường theo chủ chủ đề “Thị xã Thanh Hóa - thị xã Hội An, 65 năm tình sâu nghĩa nặng, son sắt, thủy chung”.

Với chủ đề “Qua miền di sản - Từ xứ Thanh đến phố Hội”, phường Hạc Thành còn trưng bày, giới thiệu hơn 100 bức ảnh phản ánh các giá trị lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh tiêu biểu của Thanh Hóa và Hội An nhằm tái hiện lại chặng đường 65 năm kết nghĩa, gắn bó giữa hai địa phương.

Tố Phương